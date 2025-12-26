В Грузии количество зарегистрированных автомобилей превысило 2 миллиона

По состоянию на сегодняшний день в Грузии зарегистрировано более 2 млн автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Агентства обслуживания, обновляемые в режиме реального времени.

По информации Национальной службы статистики за 2025 год, самой распространённой маркой автомобилей в стране остаётся Mercedes-Benz. Список самых распространённых автомобильных брендов в Грузии выглядит следующим образом:

Mercedes-Benz — 227 635 автомобилей

Toyota — 213 978

Ford — 187 576

VAZ — 152 778

Opel — 146 676

BMW — 90 116

Volkswagen — 80 293

Honda — 74 527

Nissan — 73 419

Mitsubishi — 58 247

В среднем в стране ежемесячно регистрируется около 16 800 автомобилей. При этом часть транспортных средств впоследствии может быть реэкспортирована. Однако факт регистрации означает, что автомобиль уже находился в стране как минимум два месяца, после истечения срока действия внутренних транзитных номеров, передает агентство BPN.