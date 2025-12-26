Accessibility links

В Грузии количество зарегистрированных автомобилей превысило 2 миллиона

По состоянию на сегодняшний день в Грузии зарегистрировано более 2 млн автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Агентства обслуживания, обновляемые в режиме реального времени.

По информации Национальной службы статистики за 2025 год, самой распространённой маркой автомобилей в стране остаётся Mercedes-Benz. Список самых распространённых автомобильных брендов в Грузии выглядит следующим образом:

  • Mercedes-Benz — 227 635 автомобилей
  • Toyota — 213 978
  • Ford — 187 576
  • VAZ — 152 778
  • Opel — 146 676
  • BMW — 90 116
  • Volkswagen — 80 293
  • Honda — 74 527
  • Nissan — 73 419
  • Mitsubishi — 58 247

В среднем в стране ежемесячно регистрируется около 16 800 автомобилей. При этом часть транспортных средств впоследствии может быть реэкспортирована. Однако факт регистрации означает, что автомобиль уже находился в стране как минимум два месяца, после истечения срока действия внутренних транзитных номеров, передает агентство BPN.

