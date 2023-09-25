3/4 морского экспорта российской нефти избегают ценового потолка G7

Три четверти морского экспорта российской нефти не попадают под ограничения ценового потолка, введённого для неё санкциями стран G7 и Австралией. Перевозчики избегают страхования на западном рынке. Об этом пишет газета The Financial Times.

Ценовой потолок был введён странами Запада в декабре 2022 года для ограничения доходов Кремля во время войны в Украине. Главным рычагом его соблюдения должны были стать запреты на перевозку нефти дороже потолка танкерами западных стран и запрет на страхование судов, возящих более дорогую нефть.

При введении запрета западные компании страховали около 90 процентов судов, перевозящих российскую нефть. К маю 2023 их осталось около половины, пишет FT. В августе — только 26,3 процента. Сокращение перевозок, которые должны учитывать западные ограничения, происходит на фоне роста цены на нефть на мировых рынках.

На прошлой неделе мировые цены на нефть впервые за 13 месяцев достигли отметки в 95 долларов за баррель. Российская нефть торгуется дешевле, чем эталонный сорт Brent, но, по данным Argus, нефть российской марки ESPO продавалась в порту Козьмино в Находке в сентябре за 87,2 доллара.

Доходы России от экспорта нефти в августе выросли до $17,1 млрд, следует из отчета Международного энергетического агентства. Это самый высокий уровень с октября 2022 года. Тогда агентство оценивало российский экспорт в $17,3 миллиарда.