МВД Грузии: с 21 декабря акции в Тбилиси должны проходить без шествий

Министерство внутренних дел Грузии заявило, что акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси в период с 21 по 31 декабря, а также с 1 по 9 января должны проходить без шествий.

Соответствующая информация опубликована на сайте МВД. В ведомстве уточнили, что уведомление о проведении акций 17 декабря подал юрист Каха Цикаришвили.

Согласно заявлению МВД, участники собраний обязаны выражать протест у здания парламента Грузии — на лестнице перед главным фасадом и на прилегающей территории. При этом они не должны «создавать угрозу общественной безопасности и правопорядку, нарушать работу учреждений и организаций, а также препятствовать свободному передвижению пешеходов и транспорта».

В МВД подчёркивают, что акции должны проводиться таким образом, чтобы не ограничивать движение по тротуарам и проезжей части.

12 декабря в Грузии вступил в силу ужесточённый закон, дополнительно ограничивающий свободу собраний. Согласно принятым парламентом по ускоренной процедуре поправкам, проведение акции «в месте, предназначенном для движения людей или транспорта», требует уведомления полиции не позднее чем за пять дней.

Закон также предусматривает право МВД открыть или восстановить движение транспорта или пешеходов, если, с учётом числа участников, собрание или манифестацию можно провести иным способом. В случае нарушения этих требований полиция обязана дать участникам 15 минут на прекращение акции, после чего они могут быть привлечены к ответственности.

За последние дни полиция несколько раз предупреждала демонстрантов о возможных нарушениях закона, однако мер для прекращения акций не предпринимала.

Шествия в центре Тбилиси начались после того, как полиция перестала позволять протестующим перекрывать проспект Руставели.