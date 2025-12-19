После семи месяцев заключения лидер партии «Гирчи — больше свободы» и «Коалиции за перемены» Зураб Джапаридзе вышел на свободу. Его встречали семья, друзья и сторонники. Джапаридзе заявил, что намерен активно включиться в политические процессы.

Свобода раньше времени

Около восьми утра Зураб Джапаридзе покинул 12-е пенитенциарное учреждение в Рустави почти на два часа раньше назначенного времени. Несколько дней назад ему сообщили, что он должен быть готов к выходу к 10:30. По словам политика, ему «ничего не объяснили» и выпустили наружу в середине декабря в одной серой футболке. Других вещей — не было.

«Вчера должны были передать куртку, но не разрешили, сказали, что она слишком большая и не соответствует стандартам. Поэтому меня выпустили в футболке. Такси стояло рядом, и водитель помог мне позвонить Нате (прим. — жена Джапаридзе), после чего за мной приехал друг. Примерно 40 минут или час я не мог ни с кем связаться», — рассказал Джапаридзе и добавил, что все это время грелся в машине припарковавшегося таксиста.

По мнению наблюдателей и самого оппозиционера, власти пытались избежать публичной демонстрации солидарности. Членам семьи, друзьям и соратникам, планировавшим поздравить его у ворот тюрьмы, пришлось сделать это уже у дома Джапаридзе.

«Его выпустили за несколько часов до назначенного времени, чтобы люди не увидели картину окончания несправедливости, воссоединения семьи, поддержки и радости», — пишет журналист Элисо Джариашвили.

«Человека напрасно посадили, он потерял мать во время заключения, а теперь его еще и выпустили раньше, чтобы люди не видели радости встречи», — отмечает писатель Дато Горгиладзе.

«Они [«Грузинская мечта»] понимали, что придет много людей, это создало бы плохой имидж для них, поэтому так поступили. Нелюди», — добавляет брат бывшего заключенного, политик, член «Единого национального движения» Гия Джапаридзе.

Зураб Джапаридзе отбывал 7-месячный срок заключения, назначенный Тбилисским городским судом за неявку на заседание спорной временной парламентской следственной комиссии под руководством Теи Цулукиани. Эта комиссия была создана для расследованию возможных преступлений периода правления партии «Единое национальное движение». По тем же обвинениям к лишению свободы были приговорены и несколько других оппозиционных политиков.

За месяц до истечения 7-месячного срока Зурабу Джапаридзе предложили предусмотренную законом процедуру — условно-досрочное освобождение, от которой он отказался.

Освобождение «по закону»

Специальная пенитенциарная служба заявила, что выпуск Зураба Джапаридзе из тюрьмы осуществлен в соответствии с законом. По регламенту заключенный освобождается накануне окончания срока, и предварительное информирование о времени выхода не предусмотрено. Все личные вещи, включая одежду, согласно распространенной информации, были возвращены.

«Заявление Джапаридзе о том, что якобы несколько дней назад ему сообщили конкретное время освобождения, не соответствует действительности. В соответствии с распорядком учреждения работа начинается в 08:00. На урегулирование формальных вопросов, связанных с освобождением Джапаридзе, потребовалось немного времени, и он был освобожден примерно в 08:30 с полным соблюдением требований учреждения и Пенитенциарного кодекса», — говорится в заявлении ведомства.

Служба призывает воздерживаться от распространения недостоверной информации.

«Выпустили, чтобы почувствовать свободу»

В начале ноября, пока Джапаридзе находился в заключении, против него и семи других оппозиционеров было возбуждено новое уголовное дело по обвинению в саботаже и содействии иностранным интересам. Генпрокуратура Грузии утверждает, что он вместе с Эленой Хоштария и Георгием Вашадзе в ущерб государственным интересам предоставляли иностранным представителям ложную информацию. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Первое судебное заседание по этому делу состоится в феврале 2026 года.

«Нам открытым текстом говорят: «Мы вас выпустим ненадолго, чтобы вы почувствовали, что такое свобода, а потом решайте — либо вы должны замолчать, либо уехать из страны». Я точно не собираюсь этого делать, и, насколько я знаю этих людей [Гварамия, Вашадзе, Хоштария], они тоже не собираются. Не думаю, что сейчас уже принято решение, посадят ли нас на 7 или 15 лет. Вероятно, это решат позже. Эта тема постоянно находится в подвешенном состоянии именно для того, чтобы ты чувствовал: у тебя мало времени, и в любой момент тебя могут снова посадить в тюрьму», — заявил Джапаридзе.

Оппозиционер подчеркнул, что его главная задача — использовать время на свободе максимально эффективно. На вопрос о дальнейших планах Джапаридзе ответил, что сообщит о них через несколько дней:

«В первый же день неправильно выходить и говорить, что именно нужно делать. Мне нужно встретиться с людьми, понадобится несколько дней, чтобы прийти в себя. У меня есть некоторые идеи, но сначала я должен поговорить с людьми, а потом скажу, что, на мой взгляд, будет правильно».

«Без единства нет победы»

Зураб Джапаридзе был одним из тех, кто и до своего задержания говорил о важности консолидации оппозиционных сил. И после освобождения он вновь отметил: единство остается единственной верной стратегией в нынешних условиях. Он намерен встретиться со всеми представителями оппозиционного спектра.

«Те, кому я 3–4 года назад говорил, что без единства ничего не получится, доказывали мне обратное. Сейчас эти же люди в эфирах говорят, что нет шанса [на победу] без единства. <...>», — отметил Джапаридзе и добавил, что шанс на объединение оппозиции сейчас гораздо выше.

Впрочем, оппозиционеры, пришедшие встретить Джапаридзе, в очередной раз поддержали его идею консолидации.

«Времени на промедление мало, нужно способствовать созданию единого фронта против Иванишвили. Я рад, что Зура, который всегда стоял во главе этой идеи, своим первым заявлением подтвердил: без единства ничего не выйдет», — заявил пресс‑спикер «Единого национального движения» Леван Саникидзе.

Лидер движения «Площадь свободы» Леван Цуцкиридзе добавил:

«В Грузии должно закончиться то время, когда политики встречают друг друга у ворот тюрьмы. Мы должны встречаться на свободных и демократических выборах. Именно за это мы боремся — я, Зураб и все остальные».

Находящаяся в заключении оппозиционер, лидер партии «Дроа» Элене Хоштария, поздравила своего соратника с освобождением.

«Поздравляю, Джапар, с объятиями с семьей. Ты излучаешь очень хорошую энергию, которая так нужна для борьбы. Конечно, мы победим именно с тем духом, с которым ты вышел. До конца!», — написала Элене Хоштария из тюрьмы.

Тбилиси — не Ашхабад, но почти Чечня

Зураб Джапаридзе сравнил грузинскую ситуацию с происходящим в Чечне. По его словам, грузинские власти открыто демонстрируют богатство и безнаказанность, а страна фактически утратила самостоятельную внешнюю политику и действует под влиянием России.

«Это уже не независимое государство, у нас больше нет самостоятельной внешней политики. <...>. Если бы несколько лет назад в эфире показали, что у кого-то дома лежат 7 миллионов долларов, у министра или кого-то еще, то это вызвало бы совсем другую реакцию. А сейчас они настолько обнаглели, что их это больше не волнует. Они открыто показывают дворцы, в которых живут за заборами, хвастаются тем, что у них есть золотые слитки, миллионы, украденные деньги... Если раньше они этого стеснялись, то теперь так нагло демонстрируют: вот, мол, так мы живем. Плюс — если вы поднимете голос, вас сломают, и никто за это не будет наказан. Ничего другого Чечня собой не представляет. Именно там мы сейчас и находимся», — заявил Джапаридзе.

Он также прокомментировал визит премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Ашхабад отметив, что тот выглядел нелепо даже рядом с диктаторами. Напомним, 12 декабря Кобахидзе отправился на форум, посвященный 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. На форуме присутствовал и президент России Владимир Путин.

«Кто-нибудь искренне верит, что из Тбилиси может получиться Ашхабад? <...>. Как бы они ни старались, не получится. <...>. Даже рядом с диктаторами Кобахидзе выглядит смешно», — сказал политик.

Перед тем как отправиться к семье домой, Зураб Джапаридзе заявил, что вечером выйдет на проспект Руставели.

Подписывайтесь на нас в соцсетях