МВД Грузии сообщает о задержании 88 лиц по обвинению в наркопреступлениях

За сутки в разных регионах Грузии были задержаны 88 наркоторговцев и лиц, причастных к наркопреступлениям, сообщил на брифинге заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе. Он отмечает, что это беспрецедентное количество задержанных в рамках борьбы за выявление и привлечение к ответственности лиц, причастных к схеме наркоторговли.

«Изъято особо крупное количество различных видов наркотических и психотропных веществ, огнестрельного и автоматического оружия, а также денег, предположительно полученных от незаконной продажи наркотиков», – заявил Дарахвелидзе.

Среди задержанных оказались как граждане Грузии, так и иностранцы. Выявление причастных к преступной схеме происходило с помощью контролируемых закупок наркотиков, а также обысков личных вещей, транспортных средств и домов обвиняемых по указанным ими адресам, говорит замминистра внутренних дел:

«В качестве вещественных доказательств были изъяты «героин», «альфа-ПВП», «бупренорфин», «метадон», «морфин», «МДМА» и сушеная «марихуана». В результате следственных действий также были изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотиков».

Расследование ведется по статьям 236, 260, 261 и 265 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщил Александр Дарахвелидзе, за последние 7 месяцев 2025 года по всей Грузии задержано и привлечено к уголовной ответственности более 5000 человек за наркопреступления, в том числе до 2000 человек, причастных к наркоторговле.