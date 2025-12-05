В Грузии задержаны 75 человек по обвинениям в наркопреступлениях

За двое суток в Грузии были задержаны 75 человек по обвинению в наркопреступлениях. Об этом на пресс-конференции в Министерстве внутренних дел сообщил заместитель главы ведомства Георгий Сахокия. Среди задержанных – как граждане Грузии, так и иностранцы. Было изъято особо крупное количество наркотических веществ, заявляет Сахокия:

«В результате обысков автомобилей и жилых домов задержанных, а также в ходе следственного эксперимента, по указанным ими адресам, были изъяты в качестве вещественных доказательств крупные партии различных наркотических и психотропных веществ, подготовленных к сбыту, включая: «кокаин», «героин», «альфа-ПВП», «МДМА», «метадон», «суботекс», «бупренорфин», «прегабалин», «лирика» и «марихуана».

Специальная полицейская операция проводилась в Тбилиси и разных регионах Грузии, сообщают в МВД. На основании постановлений суда были проведены скрытые следственные действия, в частности – аудио и видеозапись, и полученные доказательства подтвердили, что большинство задержанных систематически осуществляли сбыт наркотиков, используя различные способы и методы распространения.

«Задержанным предъявлены обвинения в незаконном приобретении, хранении, сбыте наркотических и психотропных веществ в крупном и особо крупном размерах, а также в содействии их распространению… Министерство внутренних дел продолжает интенсивно осуществлять строгое пресечение наркопреступлений, как предусмотрено законодательством», - заявили в министерстве.