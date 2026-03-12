На борту танкера, атакованного Ираном в иракских водах, находились 23 грузинских моряка

В ночь на 12 марта на нескольких танкерах, находившихся в территориальных водах Ирака, вспыхнул пожар – причиной стала атака со стороны Ирана. Моряки говорят, что это был теракт: помимо взрывных устройств, которые, предположительно, доставили к танкерам на лодках и управляли дистанционно, против судов также использовались дроны. Государственное телевидение Ирана подтвердило информацию о том, что танкеры были подорваны иранским беспилотным подводным аппаратом. Одним из атакованных судов был танкер Zefyros, ходящий под флагом Мальты. Его капитаном был гражданин Грузии, а всего на борту находились 23 грузинских моряка.

Жена одного из моряков рассказала грузинской службе Радио Свобода, что спасённые уже переведены на другое судно и им больше ничего не угрожает. В результате атаки подтверждена гибель одного моряка, однако его личность и гражданство в распространённых сообщениях не уточняются.

«Я разговаривала с ним вчера около полуночи, всё было хорошо. Потом он сам позвонил примерно в половине третьего ночи и быстро сказал: «Все живы, все спаслись». Уже утром мы снова поговорили, в их танкер попал дрон, всё сгорело. На втором танкере были жертвы. Их перевезли в порт в Ираке», - рассказала Радио Свобода жена моряка Ираклия Джаши, Нинчо Сурманидзе.

По её словам, её муж работает на этом судне уже шесть месяцев, и если бы не боевые действия на Ближнем Востоке, он должен был вернуться в Грузию 10 марта.

Танкер Zefyros, ходящий под флагом Мальты, предположительно перевозил иранское топливо. Ещё одно судно, на котором после атаки Ирана вспыхнул пожар и которое сгорело – танкер Safesea Vishnu, ходящий под флагом Маршалловых Островов. Предположительно, погибший моряк находился именно в его экипаже.

По информации властей Ирака, 38 моряков с атакованных танкеров удалось спасти. Радио Свобода также обратилось за комментариями в Агентство морского транспорта Грузии и Министерство иностранных дел Грузии, чтобы узнать, что известно о спасённых грузинских моряках и как им помогут вернуться на родину. В обоих ведомствах сообщили, что «уточнят этот вопрос». В случае получения ответа информация будет обновлена.