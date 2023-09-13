На космодроме Восточный проходят переговоры Путина и Ким Чен Ына

На космодроме Восточный в Амурской области начались переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Встреча проходит в зале инженерного корпуса технического комплекса космического ракетного комплекса «Союз-2», сообщает «Коммерсантъ».

КНДР находится под жёсткими международными санкциями, в том числе за развитие ракетных технологий. Значительная их часть была принята Советом безопасности ООН, за их принятие голосовала и Россия.

Как пишет ТАСС, Путин прилетел на космодром из Приморья, где ранее принимал участие в Восточном экономическом форуме. Поезд лидера КНДР остановился на путях возле монтажно-испытательного корпуса ракет-носителей. Там Ким Чен Ына встретил Владимир Путин.

Перед началом переговоров Путин и Ким ознакомились с ходом сборки ракеты-носителя «Ангара». Запуск «Ангары» с Восточного планировался в 2023 году. Ракета сможет вывести на околоземную орбиту груз весом более 24 тонн. Также Путин и Ким осмотрели стартовый комплекс для запуска ракеты-носителя «Союз-2», предназначенных для выведения космических аппаратов на орбиту.

Ким Чен Ын задавал много вопросов, пишет «Интерфакс», интересовался характеристиками топлива для ракеты, о том, куда падают её отработавшие ступени.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли Москва помогать Пхеньяну строить космические спутники, Путин сказал, что именно поэтому он и Ким Чен Ын приехали на космодром Восточный. «Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать», – цитирует Путина ТАСС.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Ким планирует получить от Путина более современные технологии для космической отрасли и подводного флота и продовольственную помощь. Россия, как неоднократно сообщали западные разведки, рассчитывает использовать запасы корейских боеприпасов и снарядов для воюющей в Украине российской армии.

Сегодня же КНДР провела испытания двух баллистических ракет, сообщает телеканал NHK со ссылкой на Минобороны Японии. В сообщении говорится, что ракеты, пущенные в сторону Японского моря в среду 13 сентября, упали за пределами экономической зоны Японии.