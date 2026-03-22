На похороны Илии Второго прибыл представитель президента РФ Михаил Швыдкой

В Тбилиси на похороны Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II прибыл представитель президента России, экс-министр культуры РФ Михаил Швыдкой.

На видеокадрах, распространенных разными СМИ, видно, как он общается с представителями грузинского духовенства во время богослужения в кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба).

Сообщение о визите российского чиновника опубликовано и на сайте Кремля:

«На похоронах Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II присутствовал специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, который передал глубокие соболезнования главы Российского государства духовенству и народу Грузии».

Ранее, 21 марта, в Тбилиси прибыла делегация российского духовенства. На похоронах Илии II Русскую православную церковь по поручению патриарха Московского и всея Руси Кирилла представляет патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Вениамин (Тупеко).

Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский Илия II (в миру — Ираклий Гудушаури-Шиолашвили) скончался 17 марта в возрасте 93 лет. Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года — на протяжении почти полувека.