Организаторы прозападных протестных акций сегодня отменили традиционные протестные шествия в Тбилиси и Кутаиси. Лидеры оппозиции посещают гражданскую панихиду по патриарху Илье II в тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы. Обращаясь во время панихиды к лидерам государства временный глава ГПЦ, местоблюститель Шио Муджири из правящей партии «Грузинская мечта», говорил о необходимости налаживания церковной и государственной жизни.

Утром в грузинских соцсетях организаторы прозападных акций протеста распространили заявление. В нем сообщалось о планах на предстоящие выходные. Один из организаторов, представитель движения «Превенция для прогресса» Тато Келбакиани заявил:

«Мы разделяем скорбь нашего народа в связи с кончиной Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всей Грузии, Архиепископа Мцхетского и Тбилисского, митрополита Бичвинтского и Цхум-Абхазского Ильи II. В связи с вышеизложенным, марши, запланированные на 21 марта в Тбилиси и 22 марта в Кутаиси отменяются. В последующие недели традиционные шествия возобновятся в традиционном режиме».

Смерть патриарха Ильи II совпала с крайне напряженной и поляризованной политической жизнью. Правящая «Грузинская мечта» пытается на конституционном уровне запретить большинство прозападных оппозиционных партий, задействовала законы, резко ограничивающие деятельность гражданских активистов и правозащитных НПО. Многие активисты и оппозиционные лидеры находятся в тюрьме.

При этом лидеры «Грузинской мечты», особенно спикер парламента Шалва Папуашвили, не раз обвиняли оппонентов власти и их западных партнеров в оскорблении патриарха, в нападках на Грузинскую православную церковь. Так они объясняли необходимость принятия репрессивных законов в защиту православной веры как одной из основных проявлений грузинской идентичности.

Своеобразную попытку Священного синода овладеть ситуацией в эти дни многие вычитали в его постановлении от 18 марта. В нем вместе с решением о месте и дате похорон Ильи II также говорится:

«Любовь к Патриарху должна проявляться в исполнении его многолетнего наставления — в признании грехов, взаимном прощении и примирении».

Через пару часов после постановления синода эту тему затронул и местоблюститель, временный глава ГПЦ митрополит Шио, когда обратился к собравшимся перед началом гражданской панихиды в кафедральном соборе Самеба (Святой Троицы). Местоблюститель Шио поименно обратился к президенту Михаилу Кавелашвили, премьер-министру Ираклию Кобахидзе, спикеру парламента Шалве Папуашвили и к «батони Бидзине», почетному председателю правящей силы «Грузинской мечты» — Иванишвили.

Говоря о заслугах патриарха, о скорби, вызванной его смертью, местоблюститель Шио сказал:

«Наряду со скорбью наши сердца полны надежды на то, что Господь упокоит его с праведниками в Царствии Небесном. В его лице мы обрели еще одного великого заступника, небесного защитника Грузии, который позволит нам продолжать нашу церковную жизнь, государственную жизнь так, как он хотел, к чему призывал нас и как завещал нам, чтобы мы смогли быть единодушными, любить друг друга, жить во взаимном примирении и, наконец, твердо вернуться к тем ценностям, возрождению и распространению которых он посвятил свою жизнь».

Патриарх — близкий всем политикам

На обращения синода и местоблюстителя Шио уже сегодня откликнулся пришедший на панихиду в собор Самеба один из лидеров «Нацдвижения» Ираклий Павленишвили.

«Его [патриарха] прихожане представляли абсолютно все политические партии, существующие в этой стране. Конечно, речь идет о христианской религии и роли Православной Церкви в объединении грузинского общества. В условиях раскола это послание очень важно не только от Ильи II, но и от других священнослужителей, потому что наше общество действительно нуждается в объединении. У нас много общего, в том числе и эти христианские ценности, и мы должны стремиться к единству. Для этого, конечно, необходимо предпринять конкретные шаги в обществе для укрепления страны и уменьшения презрения, ненависти и враждебности друг к другу», — сказал Павленишвили.

Сегодня находящийся в заключении почетный председатель «Нацдвижения», экс-президент Михаил Саакашвили поделился в соцсети, чего ждет от власти:

«Я попросил своего адвоката написать заявление и попросить, чтобы меня, третьего президента Грузии, отвезли на похороны патриарха как друга».

Единственным из представителей власти, кто откликнулся на эту просьбу, оказался глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе.

«Безопасность можно обеспечить. Это возможно, хотя лично я бы этого не поддержал. Возможно, это вызовет некоторое волнение среди населения», — сказал Чубинидзе в интервью телеканалу «Пирвели».

Чуть позже Саакашвили отказали официально. Согласно заявлению Специальной пенитенциарной службы, удовлетворение просьбы третьего президента Грузии Михаила Саакашвили присутствовать на похоронах Католикоса-Патриарха Илии II «не соответствует нормам, установленным Кодексом».

Лидеры «Грузинской мечты» с 17 марта, со дня госпитализации патриарха Ильи II и после его кончины, к свойственной им антизападной риторике и нетерпимости к оппонентам публично не прибегали. Но это не значит, что политическая неприязнь представителей правящей силы к оппозиции исчезла. Об этом можно судить по публикациям в соцсетях. Наглядным примером стал пост в соцсети лидера «Гирчи — больше свободы» Зураба Джапаридзе. Он возмущен тем, что его слова о пожелании выздоровления патриарху в день госпитализации Ильи II оппоненты сочли неискренними, ведь он ранее не раз критиковал ГПЦ и патриарха.

«Я думаю, вы все действительно больны, все вы, кто хотя бы на мгновение допускает мысль, что я могу радоваться ухудшению состояния здоровья патриарха. Вы жертвы обычной пропаганды, независимо от того, на чьей вы стороне в этой борьбе. Я не такой человек. Никогда им не был. И никогда не буду. Тот факт, что я не бегаю со свечой в руке, что я стараюсь называть всех и всё по имени и что я могу высмеивать многое, не означает, что я желаю кому-либо зла. Не позволяйте несправедливости и гневу лишить вас человечности», — написал оппозиционер Джапаридзе на своей странице Facebook.

На его пост одним из первых отозвался депутат «Грузинской мечты» Димитри Самхарадзе:

«Фарисействуешь ты сейчас, и ты знаешь, что я прав!»

А на своей странице в соцсети депутат Самхарадзе призывает своих сторонников запомнить всех, кто злорадствует в эти дни, и при встрече «плюнуть им в лицо».

Примечательно, что сложившаяся ситуация еще в начале года заставила часть представителей патриархии ГПЦ предложить свою посредническую роль властям в начале диалога с оппозицией. С таким предложением 19 января выступил архиепископ Якоб Бодбийский (Иакобишвили). Но получил резкий отказ от спикера и вице-спикера парламента Шалвы Папуашвили и Гии Вольского.

Отказались власти и от недавнего предложения «Сильной Грузии — Лело» начать диалог. «Лело» с таким призывом выступила после визита главы Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Хуана Понса Сампьетро. Он, по его же словам, был шокирован тем фактом, что власть и оппозиция абсолютно не общаются.

Однако призывы европейского политика к диалогу с «Грузинской мечтой» неприемлемы и для альянса оппозиции. Входящие в него девять прозападных оппозиционных партий, не признающих легитимность правительства правящей силы, согласны начать диалог с ней лишь при условии назначения досрочных парламентских выборов в справедливых условиях и освобождения политзаключенных.

Потому у большинства наблюдателей нет ожидания, что политические оппоненты смогут появиться рядом друг с другом в траурной процессии в день похорон патриарха Ильи II.

Его предадут земле 22 марта в бывшем кафедральном соборе Сиони.

