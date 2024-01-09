На пост премьер-министра Франции назначен Габриэль Атталь

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром страны 34-летнего Габриэля Атталя, который с июля прошлого года Атталь занимал пост министра образования.

Атталь стал самым молодым главой правительства в истории Пятой французской республики. На посту премьера он сменил ушедшую днём ранее в отставку Элизабет Борн.

Макрон заявил, что рассчитывает на энергию Атталя в деле реализации его проекта по «перевооружению» страны, о котором президент объявил в своем новогоднем телеобращении. Как отмечает Французское международное радио, в этой речи Эммануэль Макрон представил в общих чертах свои ближайшие политические планы и несколько раз употребил слово перевооружение в значении усиления – в экономике, в сфере промышленности и технологий, государственных службах, передает RFI.

СМИ также отмечают, что Макрон стремится усилить позиции своей центристской партии перед намеченными на июнь выборами в Европарламент и продолжить руководить страной, несмотря на предпринятые в прошлом году непопулярные пенсионную и миграционную реформы.

Новый французский премьер Габриэль Атталь входит в число ближайших союзников Макрона. Его имя стало широко известным в период пандемии COVID-19, когда он выступал представителем правительства. Атталь также первый премьер-министр – открытый гомосексуал. В 2017 году он заключил гражданский союз со Стефаном Сежурне. Он также считается соратником действующего президента и занимает сейчас пост генерального секретаря основанной Макроном партии «Возрождение».