На старой ферме в Самтредиа обнаружены медицинские отходы

В одном из сёл Самтредского муниципалитета местные жители обнаружили медицинские отходы, в том числе, предположительно, ампутированные части человеческого тела. По их словам, отходы находятся там уже более месяца. Грузинская служба Радио Свобода выяснила, что по обвинению в «нарушении правил обращения с опасными отходами» более двух недель назад были задержаны три человека, однако медицинские отходы до сих пор не вывезены.

Информацию первоначально распространила телекомпания «ТВ Пирвели». Сообщалось, что в одном из заброшенных зданий в селе Мелаури Самтредского муниципалитета разбросаны хирургические отходы. Телеканал утверждает, что местные жители, которые обнаружили «свалку», обратились за помощью по этому вопросу после распространения резкого запаха.

«[Соседи] случайно обнаружили человеческие кости, которые вытащили собаки», - сообщает «ТВ Пирвели».

Местные жители говорят, что несколько раз обращались в муниципалитет с требованием вывезти отходы из села, однако безрезультатно.

«У меня семья из восьми человек. Всё село обеспокоено. Разбросаны хирургические отходы, вся ферма заполнена ими, и существует большая опасность эпидемии», - говорит один из жителей села.

По словам местных жителей, здание, куда свозили отходы – это «старая ферма». Ближайший жилой дом находится примерно в 150–160 метрах от здания. Согласно данным Публичного реестра, у фермы есть частный владелец – ООО «Никора» (не связано с известной сетью супермаркетов). Владельцем компании является местный житель. Здание расположено на земельном участке общей площадью 7 гектаров. Участок находится примерно в четырёх километрах от центра города.

По словам репортёра «ТВ Пирвели», очистку здания начали только после того, как в селе появилась их съёмочная группа. По данным телеканала, на место прибыл представитель (уполномоченный) села, который, как утверждают журналисты, заявил, что не располагал информацией о случившемся. В распространённых кадрах видно, как мужчина обращается к нескольким людям, находящимся у входа в здание, с требованием покинуть территорию.

«Наденьте маски все. Если сейчас кто-нибудь придёт с проверкой, штраф получу я», - говорит на видео человек, который, взял на себя обязательство очистить территорию.

В пресс-центре Министерства внутренних дел Грузии сообщили грузинской службе Радио Свобода, что по данному делу задержаны три человека, однако их личности и род деятельности не уточняются. Они задержаны в рамках уголовного производства и обвиняются в «нарушении правил обращения с веществами или отходами, опасными для окружающей среды». Данное обвинение предусмотрено статьёй 288 Уголовного кодекса и наказывается лишением свободы на срок до 2 лет либо от 3 до 5 лет, в зависимости от того, будет ли доказано, что их действия привели к загрязнению окружающей среды.

В частности:

«Нарушение правил обращения с токсичными, бактериологическими, химическими или иными опасными для окружающей среды веществами либо отходами, которое могло повлечь существенный вред здоровью человека или окружающей среде либо иные тяжкие последствия» наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.

«То же деяние, повлёкшее загрязнение, отравление или заражение окружающей среды, причинение вреда здоровью человека либо массовую гибель животных или растительного мира» наказывается лишением свободы на срок от трёх до пяти лет.

26 февраля, по состоянию на 22:00, прокуратура заявила, что задержаны: директор компаний «Эко Медикал Груп» и «Экология и чистая среда» - Элгуджа Кикачеишвили, его сотрудник (личность не уточняется), а также сотрудник Центра благоустройства и обслуживания муниципалитета Самтредиа (его личность также не разглашается).

По данным прокуратуры, всем трём обвиняемым в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

В МВД Грузии сообщили, что трое человек находятся под арестом уже более двух недель. Однако за это время потенциально опасные отходы не были вывезены.

Как в МВД, так и в Министерстве охраны окружающей среды и Министерстве здравоохранения заявляют, что в подобных ситуациях очистка территории и вывоз отходов не входят в сферу их полномочий. По информации «ТВ Пирвели», очистку территории после появления телеканала начали сотрудники муниципалитета Самтредиа.

Радио Свобода связалось с представителем мэра Самтредиа в Мелаури, которая ответила: «Я не разглашаю никакую информацию».