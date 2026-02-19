В Кутаиси задержаны иностранцы за незаконную закупку ядерных и радиоактивных веществ

В Кутаиси планировалась незаконная продажа ядерного материала – урана и радиоактивного вещества цезий-137, сообщают в Службе государственной безопасности Грузии. По данному делу задержаны двое иностранных граждан.

Уран – радиоактивное вещество. Он используется в энергетике и ядерных экспериментах. Из-за своей токсичности требует соблюдения специальных мер безопасности.

Цезий-137, как правило, легко распространяется в воде, почве и пищевых продуктах. Он излучает опасную для живых организмов радиацию.

Их совместное воздействие представляет серьёзную опасность для живых организмов.

Заместитель главы Службы государственной безопасности Лаша Маградзе отметил, что «указанные вещества используются в различных преступных, в том числе террористических целях».

Дело возбуждено по статье 230 Уголовного кодекса: незаконная торговля ядерными и радиоактивными веществами наказывается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет. В ведомстве заявляют, что планировался вывоз ядерных и радиоактивных веществ в другую страну, а задержанные рассчитывали получить 3 миллиона долларов США.

В СГБ не сообщали гражданами какой страны являются задержанные; как удалось выйти на их след; насколько законно эти вещества оказались на территории Грузии; в какую страну планировался их вывоз и была ли операция проведена на основании оперативной информации, полученной от какого-либо государства.