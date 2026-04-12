На выборах в Венгрии по первым данным лидируют противники Орбана

На парламентских выборах в Венгрии, которые прошли 12 апреля, по первым предварительным данным подсчёта голосов лидирует оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Это следует из данных, опубликованных национальной избирательной комиссией. По итогам подсчёта более 45% голосов «Тиса» может претендовать на 135 мест в 199-местном парламенте, а «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана только на 57. Как следует из опубликованных данных, перевес «Тисы» связан главным образом с лидерством её кандидатов в одномандатных округах.

Результаты ещё могут измениться. Официальные экзит-поллы не публиковались. По большинству опросов перед выборами «Тиса» лидировала.

За полчаса до закрытия участков явка составила более 78%, более чем на 10 процентов больше, чем на прошлых выборах. Речь идёт о рекордной явке как минимум за последние 20 лет.

Главная борьба разворачивается между правящей партией «Фидес» во главе с 62-летним премьер-министром Виктором Орбаном и оппозиционной правоцентристской партией «Тиса» под руководством 45-летнего Петера Мадьяра.

Орбан позиционирует себя как правый национально ориентированный политик, защитник традиционных ценностей. Оппоненты обвиняют его в авторитарных тенденциях и пророссийской позиции. В последние месяцы обострились споры между Будапештом и Киевом, из-за чего Венгрия в частности блокировала выделение Украине кредита ЕС.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на прошлой неделе посетил Будапешт и поддержал Орбана. Президент США Дональд Трамп также заявил о «полной и безоговорочной» поддержке действующего премьера. Они поддерживают Орбана как идеологического союзника.

Мадьяр — бывший соратник Орбана, перешедший в оппозицию в 2024 году. Его кампания сосредоточена на внутренних проблемах — состоянии здравоохранения, транспорте и борьбе с коррупцией, а также на сближении с Брюсселем. Он заявлял о поддержке Украины, но в то же время и о разногласиях с Киевом. Он критически высказывался о политике Кремля.

Партия «Тиса» возникла в 2020 году и до прихода в неё в 2024 году Мадьяра была «спящей». Мадьяр взял её под руководство, чтобы обойти регистрационные барьеры и успеть на выборы в Европарламент 2024 года. В результате «Тиса» набрала 29,6% голосов и получила семь из 21 венгерского мандата, заняв второе место после «Фидес» (44,8%). С июля 2024 года Мадьяр — официальный председатель партии, депутат Европарламента (фракция Европейской народной партии).

Перед выборами в СМИ были опубликованы записи телефонных разговоров Орбана и главы МИД Венгрии с российскими лидерами, на основании которых оппоненты Орбана, в том числе ряд политиков из других стран ЕС, обвинили венгерского премьера в слишком тесном сотрудничестве с Москвой. Представители властей Венгрии не отрицали подлинность прослушек, заявив, что действуют в национальных интересах.