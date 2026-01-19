Журналистку «Дождя» начали заочно судить из-за слов «20% Грузии оккупированы Россией»

Таганский районный суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела против редактора «Дождя» Валерии Кичигиной. По информации телеканала, это первое уголовное дело по статье о «фейках», не связанное с войной в Украине.

Журналистку обвиняют по двум эпизодам – публикации в Instagram о российско-грузинской войне 2008 года и репосте статьи журналиста Дмитрия Колезева о Буче, сообщил телеканал.

Согласно материалам дела, розыскные мероприятия якобы начались в Уфе еще в августе 2023 года после обнаружения публикации, приуроченной к годовщине войны в Грузии, в которой Кичигина написала, что «15 лет 20% Грузии оккупированы Россией». В то время журналистка находилась в России и покинула страну лишь через две недели, однако на границе ее не допрашивали.

Уголовное дело было заведено в ноябре 2024 года, а в январе 2025-го к семье Кичигиной пришли с обыском. В марте журналистку заочно арестовали и объявили в розыск.

В материалах дела в качестве основания для возбуждения уголовного дела указано, что Кичигина «подорвала авторитет и дискредитировала ВС РФ у общества, вызвав у граждан, ознакомившихся с вышеуказанными публикациями и видеозаписями, чувство тревоги, страха, беспокойства и незащищенности со стороны государства».

«Прочитав материалы дела, у меня не осталось сомнений, что оно за мою журналистскую работу и освещение Баймакского дела. Если они обнаружили историю еще в 2023, которая все это время продолжала оставаться у меня в Инстаграме, то почему не завели дело раньше? Почему только через полтора года и именно в Уфе? Я прописана в Москве и не живу в Уфе с 2015 года. Следователь намерено искал хоть что-то на меня и не нашел ничего лучше войны в Грузии», – прокомментировала Кичигина «Дождю».

На телеканале Валерия использовала свою девичью фамилию Файзуллина. В сентябре 2024 года вышел ее репортаж о «Баймакском деле».

Главный редактор работающего сейчас за границей «Дождя» Тихон Дзядко в феврале 2025 года писал о деле против журналистки без указания имени.

По статье о фейках об армии обвиняемой может грозить до 10 лет лишения свободы.