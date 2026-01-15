СМИ: россиянку не пустили в Грузию, заявив, что «Крым – это Украина»

В российских СМИ и телеграм-каналах сообщают о новых случаях недопуска в Грузию россиян, у которых в загранпаспортах местом рождения указаны аннексированные Россией территории Украины.

По информации TourDom.ru, на новогодние каникулы в Грузию не смогла попасть москвичка Наталья, место рождения в паспорте которой указано как «Севастополь (USSR)».

«Я родилась в Крыму еще во времена СССР, а в детстве уехала оттуда. У меня всегда было только российское гражданство. Последние 30 лет я живу в Москве и именно там получала загранпаспорт, где указано место моего рождения», – говорит Наталья.

Она пояснила, почему решила встретить новогодние праздники в Грузии.

«Со всех сторон звучали сигналы, что страна наконец разворачивается в сторону России», – отмечает она.

По словам Натальи, на погранпереходе «Верхний Ларс – Казбеги» грузинский пограничник, просмотрев паспорт, сразу спросил, нет ли у нее другого удостоверения личности.

«Я сначала даже не поняла, о чем он. Сказала, что есть с собой внутренний российский паспорт. Он ответил, что этот ему точно не нужен. Потом начал кому-то звонить и говорить по-грузински. Я разобрала только слово «Севастополь». После этого он объявил отказ во въезде и выдал соответствующую бумагу».

На вопрос «На каком основании?», по её словам, последовал ответ: «Вы не можете въехать с этим паспортом. Севастополь – это Крым, а Крым – это Украина».

«Мои объяснения, что я не живу на полуострове с 1977 года, никогда не имела украинского гражданства и что самой Украины в то время не существовало, а была Украинская ССР, ни к чему не привели», – рассказывает женщина.

Наталье пришлось возвращаться домой, а предновогоднее настроение, говорит она, «было безнадежно испорчено»:

«Вот вам и хваленое грузинское гостеприимство! Очень жаль потраченного на дорогу времени».

В конце декабря Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси рекомендовала россиянам, планирующим поездку в Грузию, «тщательно взвесить все обстоятельства и возможные риски». По информации дипломатической миссии, «в последнее время участились случаи отказа во въезде в Грузию гражданам Российской Федерации, в паспортах которых местом рождения указаны, в частности, Украинская ССР, Абхазская АССР, Южная Осетия, Крым, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области».

Политика грузинских властей, признающих территориальную целостность Украины, возмутила депутатов российской Госдумы.

«Для граждан РФ, которые родились на территории Крыма, Донбасса и Новороссии, на границе пограничники Грузии устроили так называемый геноцид по рождению. Независимо от того, когда человек родился и куда потом переехал, его возвращают. Я считаю, что это нарушение всех принципов», – заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, который пообещал обсудить данный вопрос с грузинской стороной.

Возмущены действиями Тбилиси и грузинские пророссийские политики.

Напомним, что основанием для недопуска в Грузию иностранцев может быть и посещение ими через территорию России самопровозглашенных республик — Абхазии и Южной Осетии.