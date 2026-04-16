С 16 апреля в Грузии меняются маршруты полетов: по решению правительства часть воздушного пространства над курортом Абастумани будет закрыта. Это касается как пассажирских, так и грузовых рейсов между Европой и Азией. Официально это объясняют тем, что нужно обеспечить «прозрачность атмосферы для астрономических наблюдений» Абастуманской астрофизической обсерватории. Однако, по данным источников грузинской службы Радио Свобода, журналист которой Георгий Мгеладзе подготовил расследование на эту тему, реальная причина может быть другой: интересы основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, у которого есть резиденция в этом районе.

Запретная зона «Абастумани-2»

9 февраля 2026 года правительство Грузии приняло постановление №52, согласно которому изменило правила использования воздушного пространства. Появилась новая закрытая зона под названием «Абастумани-2». Эта зона, согласно расследованию, занимает около 2000 кв. км и распространяется от земли вверх до бесконечности. Это значит, что туда полностью запрещен вход для пассажирских и грузовых самолетов. Для Грузии это беспрецедентно: такие строгие ограничения не вводились даже над стратегическими и военными объектами.

Новая «запретная» зона начинается у границы с Турцией и уходит примерно на 45 км вглубь Грузии. Она охватывает территорию примерно в четыре раза больше площади Тбилиси.

«Чтобы было проще представить: если бы центр этой зоны находился в самом центре Тбилиси, она охватывала бы Тбилиси, Рустави и Мцхету, а также достигала бы населенных пунктов в сторону Каспи, Марнеули и Гардабани», – пишет автор расследования.

После решения правительства «Сакаэронавигация» (прим. – орган, контролирующий аэронавигацию Грузии) сообщила местным и международным авиакомпаниям о вступлении запрета в силу с 16 апреля. В европейской организации по аэронавигации «Евроконтроль» подтвердили, что обсуждение этих изменений началось еще в 2023 году, и новая конфигурация маршрутов уже была учтена.

«Евроконтроль» – организация из 40 стран-участников, которая управляет международными маршрутами, собирает транзитные сборы и затем распределяет их между государствами-участниками. Согласно международным правилам, государства-члены сами определяют структуру воздушных маршрутов, и если такие структуры отвечают национальным военным и требованиям безопасности, «Евроконтроль» обязан отражать их в соответствии с запросами государств.

«Чистое небо» или чистый расчет?

В правительстве объясняют запрет полетов над Абастумани необходимостью «чистого неба» для астрономических наблюдений. Однако источники грузинской службы Радио Свобода считают, что ограничения могут быть связаны с интересами Бидзины Иванишвили к климату этого места. Абастумани – не только место, где находится старая астрофизическая обсерватория, но и бальнеологический курорт. В последние годы Иванишвили начал активно интересоваться его развитием.

Как пишет автор расследования, впервые семья Иванишвили посетила Абастумани в августе 2018 года. Местные жители тогда говорили, что миллиардер пообещал решить инфраструктурные проблемы: некогда популярный курорт к тому времени был заброшен и обеднел.

После визитов в 2018–2019 годах, по данным организации Международная прозрачность – Грузия», люди, связанные с Иванишвили, начали скупать землю и недвижимость: из 18 покупателей земли в Абастумани за этот период 9 были напрямую связаны с олигархом, в общей сложности они приобрели более 52 тысяч кв. метров. Одновременно государство увеличило инвестиции в курорт. С 2018 по 2022 год, по данным того же исследования, на его развитие потратили около 250 млн лари. Строились дороги и менялись инфраструктурные планы, хотя экологические организации заявляли об определенных нарушениях.

Согласно открытым данным, сегодня Иванишвили и связанные с ним компании владеют в Абастумани землей, домами, строящимся отелем и вертолетной площадкой.

Закрытое небо с исключениями

Впервые часть неба над Абастумани закрыли еще в 2019 году. Тогда власти говорили, что это временная мера на три месяца – по просьбе обсерватории. По официальной версии, самолеты мешали астрономическим наблюдениям. Тогда запрет касался небольшой зоны радиусом 8 км. По данным «Сакаэронавигации», это не влияло на международные маршруты, которые проходили дальше – в 10–17 км от курорта.

Позже выяснилось, что «временное» ограничение стало постоянным. Зону назвали «Абастумани-1». Формально полеты там были запрещены круглосуточно, но, как говорится в расследовании, с исключением: летать можно было лишь тем судам, которые приземляются в Абастумани и вылетают оттуда. При этом единственная площадка для посадки там – вертолетная площадка Бидзины Иванишвили.

«Если небо над Абастумани уже семь лет было закрыто по координатам, предоставленным обсерваторией, то почему в 2026 году возникла необходимость значительно расширить бесполетную зону?», – задает вопрос автор расследования.

Впрочем, с 16 апреля летать в закрытой зоне «Абастумани-2» смогут в порядке исключения лишь государственные самолеты Грузии с представителями власти, а также остается разрешенным взлет и посадка вертолетов в Абастумани.

Новое ограничение затрагивает как минимум три важные международные воздушные магистрали – M747, N644 и L125.

M747 – один из ключевых коридоров, связывающих Европу с Центральной Азией, Китаем, Кавказом и Россией.

N644 – один из самых загруженных маршрутов в грузинском небе, используемый на направлениях Азербайджан – Грузия – Турция, а также Ближний Восток – Европа.

L125 – менее загруженная, но тоже важная трасса, соединяющая Армению, Грузию и Россию.

Этими маршрутами регулярно пользовались такие авиакомпании как Lufthansa, Turkish Airlines, Emirates, Qatar Airways, Flydubai, Cargolux, Silk Way Airlines и другие международные перевозчики.

В 2019 году власти уверяли, что ни один международный маршрут не пострадает, а государство в результате этого решения не потеряет «ни тетри». Но ограничение 2026 года уже перекрывает именно те воздушные трассы, которые тогда назывались удаленными от Абастумани.

Дороже, дольше, опаснее

Автор расследования отмечает, что за последние годы Кавказ стал важным маршрутом для перелетов между Европой и Азией. По официальным данным, нагрузка на воздушное пространство Грузии с 2019 года выросла на 52%. В 2025 году над страной пролетело более 305 тысяч рейсов (в среднем около 850 в день), а количество грузовых полетов за пять лет удвоилось.

Источники в отрасли, которые предпочли анонимность, предупреждают, что закрытие неба над Абастумани ударит как по доходам, так и по безопасности.

«С введением этих изменений, из-за закрытия определенной зоны, исчезают прямые, оптимальные маршруты. <...>. Возрастает нагрузка на авиадиспетчеров, увеличивается нагрузка и на воздушное пространство соседних стран. Это может привести к задержкам рейсов и снижению пропускной способности. Многие самолеты скапливаются в узких «коридорах», увеличивается количество пересечений маршрутов, а на локальном уровне (в пределах зоны) возрастает и риск для безопасности», – говорит один из источников.

Хорошо информированный источник из государственного ведомства, чьё имя не раскрывается из-за отсутствия права на публичные заявления, в разговоре с Радио Свобода обращает внимание как на финансовые, так и на вопросы безопасности, связанные с этими изменениями:

По словам другого источника из госструктур, после начала войны между Россией и Украиной регион стал еще важнее для авиации. Многие авиакомпании перестали летать через Россию, и Грузия фактически стала частью одного из главных маршрутов между Европой и Азией. Теперь новая зона ограничений может сместить потоки самолетов к северу, удлинить тем самым маршруты, увеличить расходы авиакомпаний и в итоге повысить цены на билеты для пассажиров. Некоторые авиакомпании могут вообще отказаться от полетов через Грузию и выбрать альтернативные маршруты – например, через Турцию.

Отдельная проблема – безопасность. По словам экспертов, с которыми говорила грузинская служба Радио Свобода, из-за сужения воздушных коридоров возникает эффект «бутылочного горлышка»: самолеты концентрируются в ограниченном пространстве, где сложнее безопасно их разделять.

«В новых условиях для обеспечения безопасности потребуется раньше запланированного снижать прибывающие самолеты и, наоборот, задерживать набор оптимальной высоты для вылетающих. Это увеличивает затраты на полеты, а также значительно возрастает цена человеческой ошибки [авиадиспетчера], а человек, как ни крути, может ошибаться», – говорит источник из государственного ведомства.

Просьба ученых или решение сверху

Директор Абастуманской обсерватории, астрофизик Александр Тевзадзе заявил, что именно обсерватория попросила полностью закрыть небо над Абастумани. По его словам, это стало особенно важно после установки нового телескопа ASA-1.5 в 2024 году. Он объясняет, что проблема не только в самих самолетах, но и в их следах в небе, которые могут мешать наблюдениям. При этом в интервью журналисту-расследователю Тевзадзе признал, что узнал о решении правительства от журналистов.

Александр Тевзадзе в 2017–2018 годах он был заместителем министра образования, а в 2019–2024 годах – ректором Кутаисского международного университета, основанного фондом «Карту» Бидзины Иванишвили.

«Согласно открытым данным, обычно над обсерваториями запрещают полеты только на низких высотах – до 5000–6000 футов (1500–1800 м), чтобы шум, выбросы и турбулентность не мешали наблюдениям. Ведущие мировые обсерватории, как правило, не используют столь масштабные запреты, ограничивающие международные транзитные полеты. Многие известные обсерватории в Европе и США работают в условиях, когда над ними проходят воздушные трассы, а астрономы обрабатывают данные цифровыми методами, фильтруя следы самолетов», – пишет автор расследования.

Об этом говорит и основатель частной обсерваториии «Geo Astro» Давид Двали. По его мнению, самолеты – лишь один из факторов помех, и современные технологии позволяют с этим справляться. Поэтому он сомневается, что принимаемые жесткие меры действительно необходимы.

Автор расследования отмечает, что такие полные ограничения, которые вводит Грузия, вводятся только для объектов особого стратегического значения. Например, в США так защищаются хранилища ядерного оружия, во Франции – атомные реакторы и секретные военные базы. В случае Абастумани Грузия, ссылаясь на интересы астрономов, закрыла небо строже, чем это сделано даже над собственными военными и стратегическими объектами.

В оппозиции уже заявили, что закрытие воздушного пространства является очередной «диктаторской прихотью» Бидзины Иванишвили. Его сравнили с Муаммаром Каддафи и Саддамом Хусейном, утверждая, что те также «закрывали небо над своими домами». Грузинские власти, в свою очередь, объясняют это решение тем, что инициатива исходила от ученых Абастуманской обсерватории, которую они удовлетворили.

