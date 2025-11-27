«Дело политтехнологов» и последовавшее за ним уголовное преследование в России абхазских оппозиционеров превратилось во внутриполитическое испытание власти. Оппозиция выставила руководству Абхазии условие: либо оно начинает исполнять свои обязанности, либо оппоненты приступят к подготовке мер «по защите национальных интересов».

5 ноября 2025 перед муниципальными выборами в Абхазии депутат Кан Кварчия и оппозиционные активисты обнаружили в Сухуми офис, где работали трое россиян — Иван Рева, Павел Тимофеев и Дмитрий Будыкин. Там выходила пропрезидентская газета «Абхазский вестник» и велась агитация.

Одного из политтехнологов застали за работой в избирательной комиссии, что нарушает местное законодательство. На видео с места событий Рева признавался, что нанимал людей для срыва предвыборных плакатов конкурентов.

На следующий день россияне, покинув пределы Абхазии, сообщили, что их избивали и угрожали оружием.

24 ноября российские следственные органы объявили в федеральный розыск трех абхазских оппозиционеров — Кана Кварчия, Эшсоу Какалия и Хына Думаа. Их подозревают в разбойном нападении на российских специалистов. Москва заявила, что инициирует их международный розыск.

Бадра Гунба заявил, что абхазские депутаты не будут выданы России.

«Точка» Бадры Гунба

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Бадра Гунба решил нарушить молчание по поводу скандала с политтехнологами и его последствий в символический день — День Конституции. Он напомнил о ключевом принципе Основного закона: граждане Абхазии не подлежат выдаче другому государству.

«Ни один гражданин Абхазии ни при каких обстоятельствах не будет выдан иностранному государству. Точка!» — заявил Гунба в интервью «Апснымедиа» и добавил, что если абхазский гражданин подозревается в преступлении, расследование должно проходить в Сухуми, по абхазским законам, а разбирательство - в абхазском суде.

Заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как российские следственные органы объявили в федеральный розыск трех абхазских оппозиционеров, и через 21 день после инцидента с политтехнологами. Примечательно, что в самой Абхазии по требованию оппозиции не было возбуждено ни уголовного, ни административного дела о вмешательстве российских граждан в выборы. Генеральная прокуратура и Служба госбезопасности заявили парламенту: пока идет лишь проверка законности их действий, а не следствие.

Бадра Гунба в интервью местному изданию попытался провести четкую линию между защитой суверенитета и соблюдением правопорядка: иностранные граждане, посещающие Абхазию, обязаны уважать ее суверенитет, но и абхазское общество не должно самостоятельно принимать меры, наносящие ущерб государственности.

«Это политическое дело»

Подозреваемые оппозиционеры на пресс-конференции 26 ноября заявили, что их преследование носит не правовой, а политический характер. По их словам, речь идет не о том, нарушили ли они закон во время инцидента с политтехнологами, а о попытке российских силовых структур влиять на внутреннюю политику Абхазии.

Эшсоу Какалия подчеркнул, что закон нарушили не абхазские граждане, а российские политтехнологи. Он также заявил, что отсутствие реакции со стороны абхазских правоохранителей «развязало руки» правоохранительным органам России:

«Сам факт возбуждения уголовного дела на территории Российской Федерации – яркая демонстрация отношения российской власти к нашей власти. Это неуважительное отношение к Бадре Гунба и ко всей его команде», — сказал Какалия.

Депутат Кан Кварчия, ранее лишенный российского гражданства, отверг обвинения в разбое:

«Это мы сами позвонили в Службу государственной безопасности, потому что деятельность этих людей противоречила законодательству Абхазии. Мы позвонили и передали их в СГБ. Удивительно, что никакой реакции не последовало. Их в тот же вечер освободили и отправили за границу».

По данным российского следствия, трое лиц по предварительному сговору совершили разбойное нападение в Республике Абхазия с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, «с применением предмета, используемого в качестве оружия». Сумма ущерба составила 1,975 млн рублей. Подозреваемые Кан Кварчия, Эшсоу Какалия и Хына Думаа объявлены в федеральный розыск в России, в случае подтверждения вины им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Кварчия вновь обратился к Москве с призывом «не вмешиваться в наши дела»:

«Мы готовы быть друзьями, готовы быть союзниками, но мы не потерпим того, чтобы кто-то пришел в наш дом со своими правилами. <...> Я обращаюсь к нашим друзьям и, как говорят, союзникам. Пора нашему правительству обратить внимание на подобную незаконность и ответить на нее», — заявил он.

Абхазские политики, разыскиваемые Россией, считают, что правительство Абхазии «передало свои полномочия соседнему государству», оставив себе лишь «представительные функции». А это, по их словам, усиливает внутриполитическую напряженность.

«Насилие чужими штыками»

Отвечая на усиливающееся недовольство, Бадра Гунба ограничился заявлением о том, что правоохранительные органы «выявят все обстоятельства» инцидента 5 ноября и дадут правовую оценку действиям всех участников. Однако оппозицию такой подход не устраивает. В общественном движении «Ахьaца» ожидают не только юридической, но и политической реакции, подчеркивая, что дело выходит далеко за рамки уголовного процесса. Речь — о статусе Абхазии:

«Попытки навязать нам неприемлемые законопроекты, вмешательство в выборные процессы, задержания граждан при пересечении границы с РФ, лишение их второго гражданства, объявление иноагентами, а теперь возбуждение уголовных дел по надуманному поводу — это именно демонстрация отношения к Абхазии, как к стране с условным суверенитетом. Отмалчиваясь в этой ситуации, делая вид, что ничего не происходит, власть де факто выражает согласие с такой оценкой нашего государства и, соответственно, выставляет в роли маргиналов и «националистов» тех, кто с этим не согласен. <...> Мы суверенная страна и никому не позволим влиять на нашу внутреннюю политику», — говорится в заявлении организации.

Общественная организация «Аидыглара» обвинила руководство Абхазии в умышленном бездействии, которое, по их мнению, открыло путь к уголовному преследованию абхазских граждан. В заявлении организации говорится, что именно из-за «сговора и прямой заинтересованности» высших чиновников, от президента до министров силовых ведомств, «патриоты страны» оказались под следствием в соседнем государстве.

Оппозиция также напомнила об опасной тенденции: в период президентства Гунба Россия все чаще применяет персональные санкции против граждан Абхазии:

«Рекомендуем обратить на это самое пристальное внимание», — говорится в заявлении организации.

Абхазский общественный деятель Тенгиз Джопуа видит ситуацию еще шире: решение внутренних проблем чужими руками - путь к масштабной турбулентности:

«Абхазы могут понять многое, но никогда не поймут насилие над собой силой чужих штыков. Это даже омерзительнее предательства в бою. Это поступок слабых, ничтожных, подлых людей, не нашедших в себе смелости выйти самим и решающих свои проблемы спрятавшись под подолом чужих мундиров.

Долго там прятаться не получится. Я думаю, отсчет наступления нового общественного кризиса в Абхазии уже пошел как бы это не было печально, судьба этой власти предрешена».

После прозвучавших обвинений абхазские власти обязаны публично объяснить свои действия или сложить с себя полномочия, пишет «Нужная газета». Между тем общественно-политические организации предупреждают: если в ближайшее время власть не проявит «государственного мышления», оппозиция начнет готовить действия «по защите национальных интересов». Что именно имеется в виду — не раскрывается.

«Хамское вмешательство»

Ситуация с розыском абхазских оппозиционеров вновь обострила дискуссию о тонкой грани между союзом с Москвой и фактической зависимостью от нее. При этом президент Гунба продолжает подчеркивать приверженность стратегическому партнерству с Россией:

«Неосторожные слова, ошибки, возможное нарушение закона, совершенные отдельными гражданами как Абхазии, так и России, не могут быть поводом для попыток поставить под сомнение взаимное уважение и добрососедство народов Абхазии и России, стратегические отношения между нашими государствами», — говорит он.

Но многие считают, что кризис уже затронул основы двусторонних отношений. И сама необходимость таких заверений показывает: партнерство подвергается серьезному испытанию.

В абхазском медиапространстве все активнее распространяется мнение, что Москва перешла от политической поддержки к жесткому административному контролю. Некоторые местные телеграм-каналы утверждают, что обсуждение «принципа невыдачи граждан» стало возможным только потому, что на это дали разрешение «на самом верху в Москве».

«Наш народ в такой опеке не нуждается. Нашему народу не нужны ни наставники с их нравоучениями, ни надзиратели. Мы не подшефные, мы равноправные партнеры», — заявил председатель политической партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц на съезде партии 27 ноября.

Однако существует и другой взгляд: решительный отказ от выдачи разыскиваемых политиков может обойтись Гунба «слишком дорого». Если абхазский лидер проявит самостоятельность, Москва, как прогнозируют обозреватели, может использовать «кейс Кварчия» как инструмент давления:

«Помимо старых обид из-за непринятия ряда законов (болезненных для абхазской стороны и выгодных для российской), теперь добавится раздражение от присутствия в рядах депутата, разыскиваемого в РФ. По любому вопросу, где Бадра Гунба осмелится проявить непослушание, Кремль выставит претензии в виде бездействия по поводу ареста разыскиваемого Россией К.Кварчия.

Комментарий генпрокурора Абхазии с аплодисментами воспримет патриотическая общественность, а вот что ему делать, когда его прижмут к стенке российские коллеги?

Т.е. власть оказывается между двух огней: местной оппозицией и российскими кураторами. Незавидное положение и у оппозиции, которая тоже под перекрестным огнем — российских чиновников и местных властей», — пишет оппозиционный телеграм-канал «Абхазия-Центр».

Другой ресурс «Разговор при галстуках», анализируя ситуацию, делает следующий вывод: под удар попала не тройка оппозиционеров, а вся система отношений между Москвой и Абхазией. Иными словами, уголовное преследование рассматривается как симптом более широкого политического сдвига.

Депутаты абхазского парламента тем временем заявляют, что любые попытки вмешательства во внутренние политические процессы являются недопустимыми. Чтобы минимизировать такой риск, Народное Собрание рассматривает возможность ужесточения действующего законодательства.

Администрация Гунба оказалась в сложной ситуации - любое решение несет в себе большие издержки. Решительная защита своих граждан может охладить отношения с Кремлем и, соответственно, повлиять на экономику и безопасность, тогда как отказ это сделать угрожает внутренней легитимности власти. Поэтому, как отмечают наблюдатели, власти пытаются лавировать. Но возможностей для маневра становится все меньше: в обществе растет ощущение, что Сухуми теряет контроль над процессами в Абхазии и передает его Москве.

