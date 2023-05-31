НАТО проводит маневры в Арктике. Впервые участвует Финляндия

Около 1000 военнослужащих США, Великобритании и Норвегии, а также Швеции присоединились к 6500 финских солдат и офицеров для совместных маневров «Северный лес». Это крупнейшие в Финляндии учения сухопутных войск за полярным кругом, они проводятся с 27 мая по 2 июня. В маневрах участвует около одной тысячи единиц военной техники различного назначения, сообщает агентство Reuters.

Совместные артиллерийские учения союзников проводятся в северной части Финляндии, в двух часах езды от российской границы, отмечает Reuters. Наблюдающий за ходом тренировок генерал-майор Грегори Андерсон из 10-й горнопехотной дивизии США заявил, что его страна готова к защите Финляндии.

«Мы здесь, мы тренируемся вместе с нашим новым союзником, чтобы обеспечить необходимую готовность для защиты Финляндии в случае, если что-то случится», – сказал американский генерал.

Американские военнослужащие прибыли в Финляндию с ракетными системами залпового огня, доставленными по морю из Германии. Войска Финляндии ведут учебные стрельбы из танков «Леопард-2А6». Шведские и норвежские подразделения ведут огонь из боевых машин пехоты CV90, британцы разместили в районе учений свои танки Warrior.

Финляндия официально вошла в НАТО 4 апреля этого года. Швеция надеется также вступить в НАТО – ожидается, что этот вопрос станет одним из пунктов повестки дня июльского саммита НАТО в Вильнюсе.