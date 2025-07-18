«Нацдвижение» обратилось в ЦИК Грузии с требованием сохранить избирательный номер – 5

«Национальное движение» не намеренно участвовать в выборах в органы местного самоуправления, заявил один из лидеров партии Лаша Парулава. В разговоре с журналистами оппозиционер пояснил ЕНД обратилось в Центральную избирательную комиссию Грузии с требованием сохранить избирательный номер – 5.

«Мы не участвуем в российской спецоперации. Это не регистрация избирателей, это вопрос номера, цифра 5 — это не только избирательный номер, но и часть нашей политической идентичности. После победы грузинского народа, после поражения режима Иванишвили, в стране пройдут свободные и честные выборы, мы будем участвовать с этим номером. Этот номер — номер реформ, проведённых после «революции роз». Это бренд, с которым Грузия проложила путь в Европейский союз и евроинтеграцию. Важно сохранить этот номер», - заявил Парулава.

Он напоминает, что в день выборов - 4 октября на проспекте Руставели, пройдет акция с требованием проведения новых парламентских выборов.

«Главное для нас – бойкот, единство и сопротивление режиму Иванишвили. 4 октября станет днём великого национального единства. Для нас участие в российской спецоперации — это «красная линия», эти силы (партии «Гахария – За Грузию» и «Лело – Сильная Грузия») политически мертвы… Какие шаги предпримут политические перебежчики, для меня уже не принципиально», - сказал Парулава.

Напомним, партии «Гахария – за Грузию» и «Лело – Сильная Грузия» намерены принять участие в предстоящих выборах в органы местного самоуправления, более того они договорились о сотрудничестве. Остальные оппозиционные партии, преодолевшие барьера на выборах 2024, бойкотируют голосование объясняя это тем, что участие в нем станет признанием легитимности власти «Грузинской мечты».

За четыре месяца до местных выборов в тюрьме одновременно находятся восемь политиков. Шестеро из них - лидеры разных оппозиционных политических партий. Все они находятся в заключении за неявку в парламентскую следственную комиссию.

4 июля Михаил Кавелашвили пообещал помиловать заключённых политиков, если те согласятся принять участие в предстоящих муниципальных выборах.