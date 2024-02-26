Певчих: Навального убили, чтобы сорвать его обмен на убийцу Хангошвили

Глава Международного Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих утверждает, что Алексей Навальный был убит в колонии, чтобы предотвратить его обмен на предполагаемого сотрудника российских спецслужб Вадима Красикова, отбывающего наказание за убийство в Берлин гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

«Я получила подтверждение о том, что переговоры [об обмене Навального] ведутся и находятся на финальной стадии, вечером 15 февраля. 16 февраля Алексей был убит», – заявила Певчих в своем видеообращении.

По её словам, после начала войны в Украине соратники Навального при помощи расследователя Христо Грозева начали работать над возможностью обмена его и других политзаключённых – в частности на российских шпионов. По словам соратницы Навального, несмотря на отказ многих зарубежных чиновников помочь в реализации этого плана, благодаря помощи некоторых людей, которых она не назвала, он всё же был близок к воплощению. По словам Певчих, идею обменять Навального на Красикова донёс до президента Владимира Путина бизнесмен Роман Абрамович.

«Уже после убийства Алексея мне рассказали, что предложение обменять Навального Путину донес Роман Абрамович. Как неформальный такой переговорщик, общающийся с американскими и европейскими чиновниками, одновременно представитель Путина. Такой неофициальный канал связи с Кремлем. Я спросила Романа Абрамовича через общих знакомых, как, когда и при каких обстоятельствах он это сделал. Что Путин сказал? Абрамович, к сожалению, на эти вопросы не ответил. Ну и отрицать ничего не стал», – добавила она.

Как утверждает глава Международного ФБК, Путину чётко дали понять, что единственный способ получить Красикова – это обменять его на Навального, но Путин интерпретировал это иначе – если страны Запада «принципиально готовы» менять Красикова, то они обменяют его и на кого-то другого, а Навального нужно «убрать». Певчих признаёт, что это нелогично, но считает, что Путин «помешался» и принял нерациональное решение.

По словам Певчих, Красикова должны были обменять, помимо Навального, на двух американских граждан (по именам она их не назвала, вероятно, речь идёт об Эване Гершковиче и Поле Уилане). Она не сказала, должен ли был вместе с Красиковым быть передан России ещё кто-то или нет (обмен 1 на 3 был бы довольно необычен).

Реакции Кремля на утверждения Певчих пока нет.

Владимир Путин в интервью бывшему ведущему американского телеканала Fox News, Такеру Карлсону прокомментировал переговоры США и России об обмене заключенными. СМИ сообщали, что Москва настаивает на освобождении Вадима Красикова. Путин, не называя имен, подтвердил это.

«Сидит в одной стране, стране – союзнике Соединённых Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. Во время событий на Кавказе знаете, что он [бандит] делал? Не хочется говорить, но тем не менее скажу: он выкладывал наших солдат, взятых в плен, на дорогу, а потом машиной проезжал по их головам. Что это за человек и человек ли это? Но нашёлся патриот, который ликвидировал его в одной из европейских столиц. Сделал он это по собственной инициативе или нет – это другой вопрос», – говорил Путин.