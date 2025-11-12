«Не хочу спекулировать» - посол ЕС о том, как изменение визового механизма может повлиять на Грузию

Решение по вопросу – коснется ли изменение механизма визовой либерализации высокопоставленных представителей грузинских властей, будет принято странами-членами ЕС в декабре, заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, на мероприятии, организованном Министерством иностранных дел Грузии. Он также подчеркнул, что «любые предположения до этого момента будут спекуляцией».

«Мне довольно часто задают этот вопрос, и я стараюсь не отвечать, потому что не хочу спекулировать. Что я могу сказать – это то, что новый механизм применяется не только к Грузии, но и ко всем странам, которые пользуются безвизовым режимом с ЕС. В декабре, в следующем месяце, Еврокомиссия опубликует отчет по механизму приостановки безвизового режима, в том числе для Грузии. Этот отчет будет передан государствам-членам, и именно они его рассмотрят и примут решение», — сказал дипломат.

Герчинский также отметил, что пояснения, представленные грузинскими властями по предыдущему отчету Еврокомиссии, оказались неудовлетворительными.

«Как известно, Еврокомиссия обратилась к правительству Грузии с просьбой предоставить разъяснения относительно выполнения рекомендаций из последнего отчета по визам. Комиссия получила ответ, но, насколько мне известно, он не является удовлетворительным. На основании этого ответа в декабре будет опубликован новый отчет по механизму приостановки безвизового режима. Он будет передан странам-членам, которые и примут решение», - заявил Герчинский.

Представители СМИ также поинтересовались каковы сейчас отношения дипломата с властями Грузии, на что посол ответил, что его обязанность как представителя ЕС – поддерживать открытые каналы коммуникации со всеми сторонами.

«Разумеется, я стараюсь вести диалог с властями. Мы также поддерживаем контакты с оппозицией, гражданским обществом, академическими кругами... Это ясно видно из опубликованного неделю назад отчета Еврокомиссии по вопросам расширения. Что касается стремления Грузии вступить в Европейский союз – отчет разрушителен. В нем прямо говорится, что сейчас Грузия находится дальше от ЕС, чем два года назад, в 2023 году, когда получила статус кандидата. Все зависит от грузинских властей, им нужно изменить курс и вернуться на путь евроинтеграции», — подчеркнул посол.

Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, утверждавший, что европейский курс страны остаётся неизменным, заявил, что отношения с ЕС будут «перезагружены» после парламентских выборов в октябре 2024 года и окончания войны в Украине.

28 ноября 2024 года было объявлено решение приостановить на четыре года (до 2028 года) тему начала переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Это был следующий и необходимый этап после получения статуса кандидата на пути евроинтеграции.