Представитель Еврокомиссии о заявлениях «Мечты»: видим попытку отвлечь внимание от фактов

Официальный представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики и безопасности Анита Хиппер, отвечая на вопрос журналистов, касающийся письма посла ЕС в Грузии Павла Герчинского, опубликованного в СМИ, заявила, что это – очередная попытка отвлечь внимание населения от реальных фактов.

«Мы уже привыкли к подобной дезинформационной пропаганде со стороны властей, поэтому давайте внесём ясность в факты», — сказала Анита Хиппер.

По её словам, ещё в июне 2024 года Еврокомиссия опубликовала заключение, в котором было зафиксировано «отступление Грузии от демократического пути», и это стало первым тревожным сигналом для властей страны.

«Мы видим ту же власть — партию «Грузинская мечта», у которой парламентское большинство. Вместо того чтобы изменить деструктивные действия, вредящие демократии, мы наблюдаем лишь их усиление: преследование оппозиционных лидеров, аресты журналистов, нападения на мирных демонстрантов. Мы видели заключения Еврокомиссии в июне, октябре, декабре 2024 года, и теперь, в последнем докладе по расширению, снова убедились, что результат этих действий в том, что Грузия остаётся кандидатом лишь номинально», — заявила она.

Про­властный телеканал «Рустави 2» ранее сообщил, что посол ЕС Павел Герчинский направил 5 ноября 2025 года письмо на имя заместителя министра иностранных дел Грузии, в котором говорится, что участие Грузии приостановлено в региональных программах ЕС, финансируемых по направлениям безопасности и борьбы с организованной преступностью.

В этом письме Герчинский также отмечает:

«Учитывая особые обстоятельства, сложившиеся в Грузии, и в соответствии с выводами Европейского совета от 27 июня 2024 года, которые фактически привели к приостановке процесса интеграции Грузии в ЕС, сообщаем, что участие Грузии в следующих региональных проектах ЕС по вопросам безопасности и борьбы с организованной преступностью приостанавливается».

Комментируя опубликованное телеканалом письмо посла ЕС, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил:

«Пропаганда и один из таких ложных нарративов, укоренению которого Брюссель посвятил огромные политические ресурсы и средства, заключается в том, будто бы именно грузинское правительство остановило процесс европейской интеграции, что является абсолютной ложью».

По его словам, именно Брюссель приостановил интеграционный процесс, «чтобы повлиять на грузинских избирателей своим решением».

Папуашвили также добавил, что это было сделано для того, «чтобы Герчинский не раскрыл, что именно финансировалось в Грузии», имея в виду закон «О прозрачности иностранного влияния».

«Позже мы обнаружили, что при финансировании Европейским союзом закупались противогазы и другие средства, чтобы противостоять полиции. Чтобы мы, грузины, этого не увидели, чтобы скрыть это от грузинского народа, именно поэтому они всё это сделали», — заявил Шалва Папуашвили.

Отказ от реформ, согласованных с международными партнёрами и воспринятых как навязанные обязательства, партия «Грузинская мечта» начала ещё в июле 2021 года, когда вышла из «Соглашения Шарля Мишеля».

В марте 2023 года правительство Грузии представило законопроект «Об иностранных агентах», который было вынуждено отозвать после массовых гражданских протестов. Именно тогда впервые прозвучала жёсткая критика, что подобный закон несовместим со стремлением Грузии стать кандидатом на вступление в Европейский союз.

Несмотря на эти обещания, в 2024 году партия «Грузинская мечта» всё же приняла этот закон.

В декабре 2024 года генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, находясь с визитом в Тбилиси, заявил, что получил от грузинского правительства обещание внести изменения в закон «О прозрачности иностранного влияния».

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе это отрицал, отметив, что речь шла лишь о дискуссии вокруг закона и что изменения будут внесены только в том случае, если будут доказаны его «юридические недостатки».

Из-за этого Евросоюз резко критиковал действия правительства Грузии — страны со статусом кандидата на вступление в ЕС, и неоднократно призывал её вернуться на европейский путь.

Несмотря на многочисленные призывы, после принятия парламентом Грузии т.н. «закона об иностранных агентах», а также из-за антиевропейских заявлений и пропаганды со стороны правящей партии, Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии, заморозил финансовую помощь правительству и отказался от встреч с членами грузинского кабинета министров.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, утверждавший, что европейский курс страны остаётся неизменным, заявил, что отношения с ЕС будут «перезагружены» после парламентских выборов в октябре 2024 года и окончания войны в Украине.

28 ноября 2024 года было объявлено решение приостановить на четыре года (до 2028 года) тему начала переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Это был следующий и необходимый этап после получения статуса кандидата на пути евроинтеграции.

С 28 ноября прошлого года в Грузии продолжается волна протестных акций. Участники протеста каждый вечер перекрывают проспект Руставели в Тбилиси.

С 2023 года, власть приняла или изменила ряд законов так, что, по оценкам европейских и местных экспертов, это ограничило деятельность СМИ и гражданского сектора.