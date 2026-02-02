Необходимо продолжать диалог — первый комментарий ректора ТГУ по поводу слияния с ГТУ

«Необходимо продолжение диалога в академическом пространстве», — заявил ректор Тбилисского государственного университета Джаба Самушиа, комментируя решение грузинского правительства об объединении ТГУ с Грузинским техническим университетом (ГТУ). О решении было объявлено пять дней назад, Самушиа же впервые прокомментировал уже ставшую одной из самых резонансных тем в сфере высшего образования.

Его слова распространил пресс-центр университета в соцсети Facebook.

«По словам академика Джабы Самушиа, события, произошедшие в последнее время, показали, что продолжение диалога в академическом пространстве является необходимым. В данном вопросе важно согласование позиций университетского сообщества», - говорится в посте.

В пресс-центре сообщают, что Самушиа обозначил эту позицию на совместном заседании руководящих органов ТГУ – Академического совета и Сената, а также деканов факультетов и профессоров. Заседание состоялось в понедельник, 2 февраля.

«Участники заседания пришли к выводу, что с учётом значимости вопроса целесообразна встреча с представителями Министерства образования, науки и молодёжи Грузии… Также было высказано мнение, что, со своей стороны, руководящие органы факультетов обсудят данный вопрос и представят согласованную позицию Академическому совету и Сенату ТГУ», - говорится в сообщении вуза.

29 января стало известно, что власти намерены объединить Тбилисский государственный университет (ТГУ) и Грузинский технический университет (ГТУ), в рамках реформы высшего образования. В результате объединённое учебное заведение будет носить название ТГУ и сохранит имя Иване Джавахишвили.

С 29 января часть профессорско-преподавательского состава и студенты проводят протестные акции. Часть студентов требует дебатов с Ираклием Кобахидзе.