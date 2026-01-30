В Тбилиси уже второй день продолжаются протесты, центрами которых стали Тбилисский государственный университет и Грузинский технический университет. Студенты и преподаватели выходят на акции протеста. Их главные лозунги: «Автономия университету», «Защити образование». Поводом для протестов стало решение грузинской власти объединить два ведущих государственных вуза страны. Протестующие называют это упразднением вуза с вековой историей, утратой академической идентичности и опасным прецедентом политического вмешательства в университетскую автономию.

История, которую предлагают завершить

Днем 30 января во дворе Технического университета собрались десятки людей: студенты, профессора, административный персонал. В руках — плакаты:

«Нам нужно больше технологий, а не меньше университетов»;

«Мы не уступим 104-летнюю историю»;

«Это не объединение — это упразднение».

Академическое сообщество признается: о деталях грядущих изменений они почти ничего не знают. В том числе, почему решение было принято так быстро, без обсуждения с преподавателями и студентами, и как будет выглядеть новая структура.

Тбилисский политехнический институт был основан в 1917 году. После советизации Грузии, в 1921 году, институт был объявлен государственным учреждением. В 1928 году к нему присоединился политехнический факультет Тбилисского государственного университета. В результате этого объединения учебное заведение получило название Грузинский государственный политехнический институт. В конце 1990-х годов институт был преобразован в технический университет, где начались реформы, направленные на адаптацию к европейской системе образования, демократизацию и автономию.

Согласно объявленному «Грузинской мечтой» плану, после объединения название сохранит Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили. Грузинский технический университет, который считается флагманом инженерного и технологического образования, перестанет существовать как самостоятельное учебное заведение.

«Мы приветствуем образовательные реформы и готовы к изменениям, если они улучшают качество. Но объединение университетов нельзя называть реформой», — заявил один из профессоров Технического университета, выступая на акции.

Протесты поддержали и представители ТГУ. По словам участников, речь идет не просто об административной перестройке, а о фактическом завершении вековой истории двух университетов.

Версия властей: «повышение качества»

Главной целью ускоренных изменений министр образования Гиви Миканадзе называет «повышение качества» высшего образования. Объединение двух крупнейших вузов страны является частью масштабной реформы образовательной системы, запущенной властями в 2025 году.

Реформа исходит из принципа «один город — один факультет», устранение дублирующих академических направлений и перераспределение образовательных профилей между регионами. В этой логике правительство выделяет два ключевых образовательных хаба — Тбилиси и Кутаиси.

Впервые о планах реформирования высшего образования публично заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в октябре прошлого года. Тогда он отметил, что действующая система «не отвечает современным вызовам и стандартам», а целью «Грузинской мечты» является создание таких условий, при которых студенты в Грузии будут получать образование сопоставимого уровня с ведущими зарубежными университетами.

С момента объявления реформа вызвала критику в академическом сообществе. Скептики утверждают, что за лозунгами о качестве может скрываться стремление к усилению контроля над университетами и «усмирению» профессорского состава. Осенью прошли первые акции протеста, однако они не носили массового характера: большинство преподавателей и студентов предпочли не высказываться публично.

Впрочем, на пресс-конференции 29 января Гиви Миканадзе заявил, что решение об объединении Тбилисского государственного университета и Грузинского технического университета было принято «на основе предварительных консультаций с ректорами».

«Это станет залогом того, что Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили превратится в ведущий в регионе центр академического и научного развития и значительно улучшит свои позиции в международных рейтингах», — заявил министр.

В интервью грузинской службе Радио Свобода ректор Технического университета Давид Гургенидзе подтвердил, что этому решению предшествовали консультации, но сам он узнал об этом всего за день до публичного объявления принятого решения. Он также отметил, что «нынешняя власть не похожа на [Михаила] Саакашвили» и что будут проведены «консультации» с академическим советом и факультетами. Но, по заявлениям властей, решение уже принято и речь, вероятно, идет об информировании уже постфактум.

Гургенидзе в целом поддерживает идею изменений, но подчёркивает, что многие детали остаются неясными. Например, он не знает, «какой будет технологическая школа в объединенном университете».

«Я нахожусь в процессе размышлений. В зависимости от того, какую модель предложат Техническому университету, будем рассуждать. <...>. Если это не будет соответствовать интересам университета, мы представим это господину премьер-министру и министру», — сказал он грузинской службе Радио Свобода.

По утверждению Миканадзе, после объединения государство не будет вмешиваться в автономию университета. Для управления процессом реорганизации приказом министра планируется создать временный управляющий совет, а также назначить исполняющих обязанности ректора и проректоров. Сокращения профессорского состава и студенческих квот, как говорит министр, не предусматриваются.

Согласно информации образовательной платформы edu.aris.ge, руководителем объединенного университета может стать Леван Изория — бывший министр обороны и действующий советник премьер-министра по вопросам образования и науки. Этот возможный кадровый выбор усилил опасения части академического сообщества, что реформа имеет скорее политический, чем академический характер.

Возможная продажа

«Технический университет не продается», — это один из лозунгов, звучащих на демонстрациях последние два дня. Под новостями об объединении вузов в Facebook есть комментарии, выражающие недоверие к мотивам властей:

«Дальше скажут — зачем университетам столько корпусов, и заменят их строящимися жилыми домами»;

«Какое здание собираются продать? Какое выгоднее продать? Да вы что людей уже совсем не спрашиваете?! В чьей голове вообще может родиться такая идея?! Пока не поздно — одумайтесь!».

Подобные опасения возникли из-за заявлений премьер-министра Ираклий Кобахидзе в октябре прошлого года. В эфире провластного телеканала «Имеди» он говорил о возможности продажи отдельных университетских зданий. При этом Кобахидзе перечислил вузы, корпуса которых, по его словам, не подлежат продаже: Тбилисский государственный университет, Медицинский университет, Консерваторию и Художественную академию. В этом списке не были упомянуты Университет Ильи и Грузинский технический университет.

««В Тбилиси есть немало зданий, расположенных в интересных местах. Мы рассматриваем и этот вопрос, чтобы за счет реализации этих зданий построить совершенно новую, современную инфраструктуру. Мы не будем трогать те здания, которые связаны с идентичностью университетов и являются частью нашей культуры и истории», — заявил тогда Кобахидзе.

«Это больше похоже на поглощение»

«Мы называем это упразднением университета», — говорит Людмила Квеквескири, вышедшая на акцию протеста во двор Технического университета вместе со своими коллегами. По ее словам, вопрос не в том, какой университет к какому присоединится, а в самом принципе:

«Эти университеты должны усиливаться по отдельности. В стране лучше несколько крепких семей или одна? Этот университет должен выжить, потому что за ним стоят люди, которые также должны выжить».

«Я работаю здесь с 1988 года. У этого университета особая ниша, которой нет у других. Для меня немыслимо его упразднение. Мы ожидали всего, но не такого», — говорит другая сотрудница университета Лия Мсхиладзе, вышедшая на акцию протеста.

Историк и многократный чемпион мира по плаванию Генри Купрашвили, проработавший в Техническом университете 58 лет, написал в Facebook, что не может сдержать слез.

«Для меня невыносимо больно осознавать, что высшее учебное заведение с такой огромной историей, мощнейший научный центр и предмет гордости грузинской инженерной школы упразднен», — написал он.

С критикой идеи объединения выступают и преподаватели Тбилисского государственного университета. Приглашенный лектор ТГУ Лаша Шакулшвили в Facebook иронично отреагировал на аргумент о росте международных рейтингов:

«Вспоминается история. Если одной беременной женщине нужно девять месяцев, чтобы родить ребенка, смогут ли девять беременных женщин родить одного ребенка за один месяц? Если люди и управляемые ими направления внезапно превратятся в один университет, к сожалению, это вызовет такой хаос, что даже успешные направления пострадают. Та самая одна беременная женщина уже не сможет родить ребенка даже за 9 месяцев!», — пишет Шакулашвили.

Эксперт в сфере образования, основатель «Центра гражданской интеграции и межэтнических отношений» Шалва Табатадзе считает, что объединение ТГУ и ГТУ — это прежде всего политико-структурное и финансовое решение и в меньшей степени образовательная реформа. По его словам, оно создает серьезные риски для всей системы высшего образования.

Табатадзе считает, что объединение нарушает принципы университетской автономии, игнорирует академическую историю и создает риск утраты идентичности обоих вузов.

Технический университет, по оценке эксперта, представляет собой экосистему инженерных и прикладных знаний, тогда как ТГУ — классический университет. В условиях объединения существует риск, что технические направления окажутся в тени широкой академической структуры.

«Игнорирование этой разной истории и традиций ослабляет институциональную память и академическую преемственность. Идентичность университета определяет его миссию, репутацию, логику производства знаний, приоритеты, управленческие подходы к обучению и исследованиям, социальную ответственность, распределение ресурсов и т.д. В условиях объединения существует реальный риск, что оба университета утратят свою идентичность и превратятся в некий гибрид, который ослабит обоих. Особенно велик риск того, что технические и инженерные направления окажутся в тени широкой академической структуры, утратят свою специфическую прикладную ценность и репутацию, будет снижена их миссия», — пишет Табатадзе в своем подробном посте в Facebook.

Отдельную опасность он видит в формировании так называемого «университета-монстра» — чрезмерной концентрации студентов, академического персонала и ресурсов в одном учреждении.

«Это создает монополию в государственном и в целом в высшем образовании, усиливает бюрократизацию, усложняет принятие гибких решений, не позволяет оперативно реагировать на потребности студентов и преподавателей и снижает институциональное разнообразие. Такой «университет-монстр» естественным образом порождает соблазн политического контроля и увеличивает риск попадания академического пространства под политическое влияние».

По оценке эксперта, речь идет о краткосрочных и достаточно очевидных потенциальных рисках. Делать выводы о долгосрочных намерениях и последствиях, на основе кратких устных заявлений пока затруднительно

Члены академического сообщества убеждены, решение фактически уже принято без их участия

Подписывайтесь на нас в соцсетях