Глава МИД Словакии заявил, что пока «не может представить» Украину в ЕС

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что «не может представить при нынешних обстоятельствах» членство Украины в Евросоюзе.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, которое он выразил в интервью изданию Standard, до членства Украины в Евросоюзе «еще очень-очень далеко».

«Это очень серьезный вопрос. Но при нынешних обстоятельствах я не могу себе этого представить. Мне самому интересно, как, например, Урсула фон дер Ляйен будет обосновывать предложение о членстве или открытие переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе и отвечать на вопрос, как мы можем начинать переговоры со страной, которая находится в состоянии военного конфликта», – отметил глава словацкого МИДа.

Бланар считает, что для Украины должна быть перспектива членства в будущем, но с соблюдением всех правил, как и для всех других стран Восточного партнерства, таких как Молдова, Грузия и Западные Балканы.

Министр добавил, что Словакия готова поддержать Украину на пути в ЕС, но «вы должны отвечать полностью всем критериям».

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС. Президент комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила 90% рекомендаций, которые дал ЕС, предоставляя статус кандидата в июне 2022 года.

Евросоюз также готовит пакет финансовой помощи Украине на сумму около 50 миллиардов евро в течение 2024-2027 годов. 27 стран-членов ЕС должны проголосовать за этот пакет помощи на саммите 14-15 декабря. Однако есть опасения, что помощь может быть заблокирована Венгрией.

В то же время в ЕС говорят, что у них есть «план Б», если Будапешт наложит вето.