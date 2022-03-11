«Никто не знает, что будет дальше». Активисты юга России – о переезде в Грузию

С начала военной агрессии России против Украины тысячи россиян покинули страну. Как пишет сайт Кавказ.Реалии, многие опасаются, что границы вскоре будут закрыты. Другие боятся репрессий и уголовных дел за публичные выступления против войны. Третьих страшит вызванная санкциями экономическая ситуация. Улетают дизайнеры и журналисты, молодые пары с парой тысяч долларов в рюкзаке и бизнесмены с крупными валютными счетами.

Из-за закрытых границ Евросоюза покидающие Россию выбирают южные направления – Армению, Грузию и Узбекистан. Так как прямое авиасообщение с Грузией закрыто с середины 2019 года, а выезд из страны через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" в Северной Осетии ограничен рядом условий, многие добираются в Тбилиси через Ереван. Расстояние между закавказскими столицами составляет около 300 километров.

За последние дни грузинскую границу пересекли 20–25 тысяч россиян – примерно столько же, сколько приезжали до пандемии. Об этом на брифинге 7 марта заявил вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили.

Знаю пару, которая ночевала буквально на улице, потому что не знала, куда обратиться

"Статистика была интересна всем нам. Министр внутренних дел в ближайшее время выступит публично с подробным докладом. Эта информация не скрывается, она, наоборот, интересна. Мы увидели, что в обществе многие вопросы воспринимаются очень эмоционально, и нам это абсолютно понятно", – заявил чиновник.

Давиташвили подчеркнул, что выбор россиян логичен. По его словам, Грузия – один из редких "островков свободы в регионе".

Служба государственной безопасности страны заявила, что активно осуществляет "все необходимые меры для минимизации возможных рисков". По данным ведомства, в настоящее время не наблюдается тенденции к тому, что граждане Российской Федерации, Беларуси и других зарубежных стран склонны осуществлять деятельность, представляющую риск для безопасности страны.

"На протяжении всего последнего периода количество путешественников в Грузию не превышает статистику аналогичного периода прошлых лет. Грузия поддерживает суверенное право иностранного гражданина на въезд на территорию страны в полном соответствии с законодательством, в соответствии с существующими рисками и вызовами", – подчеркнули в спецслужбе.

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури 9 марта также назвал дезинформацией разговоры о беспрецедентном увеличении притока россиян.

Радушный прием. И опасения

С января 2022 года в Тбилиси живет Анастасия Панченко, бывший координатор краснодарского штаба оппозиционного политика Алексея Навального. Девушка подтверждает, что за последние недели наблюдается настоящий бум эмиграции. Не только самолетами, но и на машинах – ее друзья недавно въехали через "Верхний Ларс", простояв там в очереди целый день.

"У нас огромный поток просящих помочь с размещением и адаптацией. Прекрасно понимаю грузин, которые начинают выступать против приезда россиян и требуют ввести для них визы. Они думают, что Грузия станет следующим объектом агрессии Кремля. Мы их ни в коем случае не осуждаем, а стараемся донести, что мы тоже боремся с Путиным и против этой войны", – говорит активистка.

Как отмечает Панченко, если украинцев и белорусов в Грузии встречают достаточно радушно, то к людям с российским паспортом за последние дни отношение некоторых местных жителей изменилось.

"В социальных сетях есть каналы, группы помощи и взаимодействия. Например, по поиску жилья и решения бытовых вопросов. Некоторые уезжают достаточно резко. Оказавшись тут, они не понимают, что делать. Знаю пару, которая ночевала буквально на улице, потому что не знала, куда обратиться и как снять жилье. Нужно не стесняться писать людям. Все здесь очень отзывчивые и всегда помогут", – продолжает активистка из Краснодара.

Огромный наплыв россиян за эти недели привел к подорожанию аренды в Тбилиси, что также вызывает недовольство местных жителей.

"Волна сохранится в ближайшие месяцы. Мы не знаем, что будет дальше, если тысячи россиян, украинцев, белорусов продолжат приезжать в Тбилиси. Рынок жилья здесь очень ограниченный. Тем, кто работает на удаленке, нужно ехать дальше – в Батуми, Кутаиси, Поти. Если российские эмигранты рассредоточатся по стране, это поможет снять накал", – подытожила Панченко.

По ее оценке, в месяц на одного человека для комфортной жизни в Грузии (без учета аренды жилья) нужно не менее тысячи долларов США.

За все время ни разу не сталкивался с агрессией со стороны местных, даже в последние дни

Наплыв русскоязычных эмигрантов действительно насторожил некоторых жителей Грузии. В соцсетях распространялся призыв выйти на митинг в центр Тбилиси с требованием ввести визы для прибывающих, закрыть воздушное пространство и российские СМИ. Правда, собрал этот митинг немного участников – куда больше грузин выходят на сбор гуманитарной помощи и акции в поддержку Украины.

"Большинство из них бегут сюда, потому что будет больше возможностей в материальном плане, потому что их страна находится в серьезном кризисе! Большинство делает эти шаги для комфорта, а не потому, что озабочена кровавым режимом или убитыми в Украине. Нужно контролировать всех приезжающих оттуда и ужесточать правила въезда", – заявил активист, актер Тбилисского драматического театра Андриа Гвелесиани.

С ним согласны далеко не все. Вице-президент Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Грузии Андриа Гвидиани назвал введение визового режима с Россией "абсолютно незрелым и эмоциональным решением с политической точки зрения". В грузинском обществе, по его мнению, "сознательно сеется паника, что усиливает чувство незащищенности и усугубляет и без того тяжелый эмоциональный фон".

Похожего мнения придерживаются и в правительстве Грузии.

"Мы считаем, что люди, которые не хотят жить с режимом [Владимира Путина], могут показать, что мы демократическая страна, показать нашу открытость в этом отношении – вот что служит мотивом послабления визового режима", – прокомментировал волнующий многих вопрос вице-премьер Давиташвили.

Россия "теряет мозги"

"Знакомые рассказывают, что в последние дни на улицах Тбилиси можно встреть многих известных российских актеров и блогеров. Я не так часто гуляю сам, но по разговорам понимаю, что россиян здесь действительно становится много. Большинство из них не рассчитывают остаться надолго, всем верится, что получится вернуться домой. Кто-то планирует улететь в Европу. При этом совершенно непонятно, как россиянам сейчас получать визы", – говорит редактор издания "Протокол" (заблокировано в России. – Прим. ред.) Александр Савельев, который живет в Грузии с августа 2021 года.

Собеседник Кавказ.Реалии перечисляет плюсы переезда в Грузию: сюда достаточно легко переехать из России, нужен только загранпаспорт; россияне могут находиться в Грузии без визы в течение года; комфортный климат и сопоставимые с российскими цены; это достаточно европейская страна, а большинство жителей понимают русский язык и достаточно доброжелательны.

Савельев признается, что лично ему хватает самых простых вещей, поэтому средней российской зарплаты в 40 тысяч рублей (сейчас это около 300 долларов) в Грузии достаточно для минимального комфорта.

"В первую очередь могу здесь спокойно работать и не ждать обыска в шесть утра. За все время ни разу не сталкивался с агрессией со стороны местных, даже в последние дни. Просто ведите себя как в любой стране. Хвалите Путина или нет, тут нет "правильной" позиции. Точек зрения может быть сколько угодно", – отметил журналист.

Полной статистики по переехавшим россиянам, украинцам и белорусам нет, но об их числе можно судить по русскоязычным запросам о Грузии в интернете – с начала войны их количество выросло в разы, констатирует автор самого большого телеграм-канала о Грузии на русском языке Николай Левшиц. Он политический эмигрант, живет в стране с января 2019 года.

"Прежде всего, сейчас приезжают недовольные тем, что Путин и российское правительство начали войну против Украины. Об этом дома стало невозможно писать под угрозой ареста и уголовного преследования. Уезжает в основном молодежь 20–30 лет. Это жители абсолютно разных регионов, не только москвичи", – уточняет собеседник.

Из-за войны из России эмигрируют "мозги" – люди, имеющие квалификацию и возможность работать удаленно. Это журналисты, программисты, дизайнеры, музыканты.

"Никто не знает, что будет дальше. Приезжающие в Грузию тоже не знают, что будет через месяц, сложно сказать, останутся ли они здесь надолго, вернутся в Россию или поедут дальше", – продолжает Левшиц.

Любые разговоры о Путине и политике должны быть взвешенными и осознанными

По его словам, из-за большого числа приезжих многие в Грузии находятся в стрессовом состоянии. Поэтому блогер советует всем, кто собирается здесь жить короткое или длительное время, спрашивать советы у тех, кто переехал давно. В Грузии, например, будут неуместны шутки про религию, а парам ЛГБТ+ желательно не проявлять публично свои отношения, говорит собеседник.

"Также будьте осторожнее в разговорах о политике. Грузины достаточно эмоциональны, война (имеется в виду "пятидневная" война 2008 года в самопровозглашенных Южной Осетии и Абхазии. – Прим. ред.) с Россией была совсем недавно. Любые разговоры о Путине и политике должны быть взвешенными и осознанными", – советует Левшиц.

Говоря о бюджете, он приводит примеры людей, живущих на 400–500 или тысячу долларов в месяц, – все зависит от потребностей человека и уровня комфорта, к которому он привык в России.

"Можно рассмотреть и другие города, помимо Тбилиси. Например, прекрасный город Батуми. Арендовать там жилье можно гораздо дешевле", – подытожил Николай Левшиц.

Кавказ.Реалии поговорил также с оппозиционным активистом из Волгограда, который несколько дней назад прилетел в Тбилиси через Минводы и Ереван. Он попросил не указывать его имени, так как об отъезде из страны знают только его близкие люди.

"В соцсетях пишут, что некоторые россияне сталкиваются с негативом – им отказывают в аренде квартир, демонстративно не говорят с ними на русском, хотя знают его. Некоторые арендаторы из-за повышенного спроса в полтора-два раза подняли цены в Тбилиси – с 300–400 долларов до 700. Но я с негативом в свой адрес не сталкивался. На улицах, в офисах банков очень много россиян и белорусов. Мне кажется, большая часть жителей говорит на русском, при этом у людей младше 35 лет второй язык чаще английский", – делится активист первыми впечатлениями.

Он отмечает, что его удивило, сколько жителей Грузии знают как минимум один иностранный язык. По мнению собеседника Кавказ.Реалии, это помогает грузинам "свободнее смотреть на мир", общаться с иностранцами и понимать, что страна "не окружена кольцом врагов", как часто можно услышать в России.

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10 марта – ровно две недели с начала войны в Украине. К этому дню на Россию обрушилась волна санкций, отбросивших страну даже не в 1980-е, а в 1950-е годы. Накануне о закрытии своих ресторанов объявила компания "Макдоналдс", закроются кофейни "Старбакс", прекратит производство компания "Кока-Кола", "Пепси" прекратит продажу напитков.

Центробанк фактически заморозил валютные счета граждан, разрешив до 9 сентября снимать лишь до 10 тысяч долларов наличными. Продажа наличной валюты гражданам запрещена. Незадолго до этого курс рубля на бирже Forex достиг 180 рублей за доллар.

По всему миру продолжаются митинги в поддержку Украины и против войны, продолжается сбор помощи украинскому народу.

Кавказ.Реалии