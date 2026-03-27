Norwegian Air Sweden будет выполнять рейсы из Копенгагена в Тбилиси и обратно

Агентство гражданской авиации Грузии объявило о запуске прямых рейсов Тбилиси-Копенгаген. Полеты начнутся с 27 июня 2026 года и будут выполняться дважды в неделю – по средам и субботам.

Рейсы будет осуществлять новая для грузинского авиационного рынка европейская авиакомпания Norwegian Air Sweden, дочерняя структура известной скандинавской лоукост-компании Norwegian. С 15 августа рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям.

«Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии 23 марта выдало авиакомпании необходимое разрешение на выполнение рейсов. Добавление направления Копенгаген – Тбилиси – Копенгаген повысит связанность Грузии со странами Скандинавии и будет способствовать росту туристического потока из Северной Европы. Кроме того, аэропорт Копенгагена является одним из крупнейших транзитных хабов в регионе Европы, что даст грузинским пассажирам дополнительные возможности путешествовать через Копенгаген в другие европейские или американские направления», - говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Грузии.

Cогласно информации, опубликованной на официальном сайте авиакомпании, средняя стоимость билета в оба конца составляет около 400 евро.