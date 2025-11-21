Wizz Air будет выполнять рейсы из Братиславы в Кутаиси и обратно

Бюджетная авиакомпания Wizz Air начинает выполнять рейсы из Кутаиси в столицу Словакии – Братиславу. Как сообщает руководство кутаисского аэропорта, прямые рейсы стартуют с 12 января 2026 года и будут выполняться четыре раза в неделю, по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Wizz Air увеличила количество направлений в Братиславу после того, как было принято решение покинуть аэропорт Вены. В качестве причины компания назвала высокие аэропортовые сборы.

Выход авиакомпании из аэропорта Вены будет осуществлён в две фазы:

В 2025-м Компания выведет из аэропорта два самолёта и прекратит рейсы в Бильбао и Лондон (аэропорт Гатвик).

15 марта 2026 года будут выведены оставшиеся три самолёта, и рейсы из Вены по всем направлениям, включая Кутаиси, будут прекращены.

Базу в Вене Wizz Air открыла в 2018 году. Это одна из важнейших баз авиакомпании в Центральной Европе. Что касается аэропорта Кутаиси, авиакомпания осуществляет полёты в 23 направлениях по 12 странам.

С 2022 года авиакомпания сохраняет лидирующие позиции на грузинском авиационном рынке. За 7 месяцев 2025 года Wizz Air обслужила в Грузии до 900 тысяч пассажиров. Только за первые семь месяцев 2025 года авиакомпания выполнила около 4800 рейсов в и из Кутаиси, что почти на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, стало известно, что немецкая авиакомпания Condor Airlines возвращается на авиационный рынок Грузии. С 15 июня 2026 года авиакомпания начнёт выполнять ежедневные прямые регулярные рейсы по маршруту Франкфурт–Тбилиси–Франкфурт.

На авиационный рынок Грузии выходит ещё одна европейская авиакомпания – Norwegian, сообщает грузинское Министерство экономики и устойчивого развития. По данным ведомства, вторая по величине авиакомпания Скандинавии начнёт полёты в Грузии летом 2026 года. С 27 июня Norwegian будет выполнять два прямых регулярных рейса в неделю по маршруту Копенгаген–Тбилиси–Копенгаген.

Также сообщается, что Агентство гражданской авиации Грузии выдало китайской авиакомпании Air China разрешение на выполнение регулярных рейсов между столицами Грузии и Китая. Решение принято на основании заявления, поданного авиакомпанией. Новые рейсы по маршруту Тбилиси–Пекин начнут выполняться с 2 декабря текущего года. Полёты будут осуществляться через город Урумчи дважды в неделю — по вторникам и субботам.