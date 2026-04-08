Новая должность Зураба Адеишвили в Украине – он займётся международным полицейским сотрудничеством

Разыскиваемый Грузией бывший генеральный прокурор и экс-министр юстиции страны Зураб Адеишвили назначен директором Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины.

Это ведомство выполняет функции Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола в Украине, обеспечивая международный розыск преступников, обмен информацией со странами‑членами Интерпола и координацию международного полицейского сотрудничества.

Ранее Адеишвили возглавлял департамент международных отношений Генпрокуратуры Украины и регулярно сопровождал руководство ведомства в зарубежных визитах. После одного из таких визитов грузинская Генпрокуратура обратилась к Нидерландам с просьбой задержать Адеишвили и экстрадировать его в Грузию.

После смены власти в Грузии в 2012 году Адеишвили, который был одним из самых влиятельных министров в правительстве Михаила Саакашвили, вместе с семьей покинул страну и проживал за границей, в том числе в Венгрии. В последние годы он переехал в Украину.

В Грузии против Адеишвили были вынесены заочные приговоры по ряду уголовных дел, включая банкротство банка «Карту», связанного с миллиардером и основателем правящей партии Бидзиной Иванишвили. С 2013 года грузинская прокуратура объявила Адеишвили в розыск, однако экстрадиция не была выполнена. В 2015 году Интерпол прекратил международный розыск Адеишвили по «красному циркуляру», спустя два года после его издания.

Экс-президент Михаил Саакашвили, ранее также занимавший должности в Украине, прокомментировал назначение:

«Зураб Адеишвили назначен руководителем украинского Интерпола. Ранее он возглавлял группу в Генпрокуратуре, которая собирала и документировала факты преступлений, совершённых российскими оккупантами на территории Украины. На новой должности он будет заниматься задержанием преступников на территории Украины и за её пределами, а также международным розыском и экстрадицией».

По словам Саакашвили, ещё один его бывший соратник, Гога Цхакая, назначен советником министра обороны Украины Михаила Фёдорова.

«Видимо, один я остаюсь в российском плену», – заключил Саакашвили.