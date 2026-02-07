Новый владелец «Имеди» участвовал в противостоянии с демонстрантами у штаба Каладзе

Новый владелец телекомпании «Имеди» Илия Микелашвили в сентябре 2025 года участвовал в насилии в отношении демонстрантов во время акции протеста у предвыборного штаба Кахи Каладзе. Как он заявил грузинской службе Радио Свобода, в штаб Каладзе он приходил как друг детства одного из членов «Грузинской мечты» Левана Мачавариани. В тот день, когда произошло противостояние с демонстрантами, почувствовал себя оскорблённым «нецензурными словами, доносившимися с той стороны».

Радио Свобода опознало Илью Микелашвили на кадрах, снятых различными СМИ. На них видно, как он участвует в противостоянии.

41-летний Илия Микелашвили является основателем и совладельцем нескольких компаний, среди них: «Пирвели», «АгроГео», «Ассоциация диаспорских медиа», «IT Трейд» и медиахаб «Сейлсхаус».

В конце 2025 года Микелашвили претендовал на должность члена Комиссии по коммуникациям (ComCom), однако в комиссию был назначен его конкурент – бывший депутат от «Грузинской мечты» Гога Гулордава, который в 2026 году стал председателем комиссии.

На вопрос о том считает ли себя сторонником «Грузинской мечты», он не ответил, заявив, что это «личное».