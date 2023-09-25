Первые танки «Абрамс» из США прибыли в Украину

Первая партия американских танков «Абрамс» прибыла в Украину. Их получение подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Сколько именно танков получила Украина, не уточняется.

Всего Пентагон собирался передать Украине 31 танк этой модели, то есть один танковый батальон. В последние пакеты военной помощи США входят боеприпасы для «Абрамсов», в том числе с обеднённым ураном, который значительно увеличивает пробивную силу снаряда.

Кроме того, в конце весны США начали обучение украинских военных – как танкистов, так и механиков, – работе на «Абрамсах». Для этого на военную базу Графенвёр в Германии также был передан 31 танк. Сообщалось, что подготовка военнослужащих должна закончиться к моменту, когда «Абрамсы» поступят в Украину, чтобы танкисты сразу были готовы использовать их на поле боя.