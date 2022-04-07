NYT подтвердила подлинность видео убийства пленного россиянина

Основатель партии ЛДПР, депутат Госдумы всех восьми созывов Владимир Жириновский умер на 76 году жизни. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ранее Жириновский попал в больницу с коронавирусной инфекцией.

25 марта российское государственное агентство "РИА Новости" со ссылкой на члена Совета Федерации Александра Пронюшкина, а также таблоид Mash писали о смерти Жириновского, но тогда сообщения не подтвердились. По официальной информации, состояние здоровья политика было стабильным и он продолжал лечение в больнице.

Жириновский шесть раз был кандидатом на выборах президента и был известен эпатажным стилем и резкими, в том числе, националистическими высказываниями. Он зарегистрировал первую в Советском Союзе оппозиционную партию, которую возглавлял до самой своей смерти. К концу двухтысячных годов она превратилась в безоговорочного союзника Кремля.

Жириновский родился в Алма-Ате, куда его мать переехала со своим мужем во время Второй мировой, учился в Институте восточных языков МГУ, где изучал турецкий язык и литературу. Его однокурсники предполагали, что там он быть завербован КГБ, рассказывало издание "Проект". В 1969 году был направлен на стажировку в Турцию но был там арестован, как утверждает он сам, за торговлю значками с Лениным.

Арест разрушил его шансы на дипломатическую карьеру, будущий политик занялся изучением юриспруденции. Согласно официальной биографии, он стажировался в Гостелерадио, Госкомитете по внешним экономическим связям СССР, в Советском комитете защиты мира, был сотрудником деканата по работе с иностранными учащимися Высшей школы профсоюзного движения, а позже перешел на работу в Инюрколлегию министерства юстиции СССР — все эти работы в советских реалиях могли означать тесное знакомство со спецслужбами.

Участвовал в первом съезде оппозиционного Демократического союза в 1988 года. Работал юрисконсульством в издательстве. Принял участие в создании Либерально-демократической партии Советского Союза, быстро возглавил её и зарегистрировал её уже сам. Участвовал в первых президентских выборах в России, набрав 7,8 процента голосов.

Поддерживал попытку государственного переворота ГКЧП, ЛДПР выступила против расформирования СССР, в агитации партии появилась имперская риторика. Позже, на выборах в первую Госдуму в 1993 году, ЛДПР набрала наибольшее число голосов по спискам, 22,92 что позволило ей сформировать крупнейшую партийную фракцию.

В 1999 году ЛДПР, находясь в оппозиции, не поддержала инициативу КПРФ об импичменте президенту Борису Ельцину. В эфире Радио Свобода он тогда заявил, что "спас этим демократию в России", так как Ельцин бы, по его мнению, просто распустил бы КПРФ. "А так он через пять месяцев ушел со слезами на глазах, — заявил тогда Жириновский в эфире РС. — Поэтому мы спасли КПРФ, спасли демократию, и всё-таки Ельцин ушел".

Ельцин назначил своим преемником Владимира Путина. При его президентстве партия Жириновского фактически перестала быть реальной оппозицией для власти, всегда поддерживая её в ключевых вопросах. Оппоненты обвиняли политика в связях со спецслужбами, в том, что депутатские места в ЛДПР покупают представители организованной преступности и бизнеса и в симулировании оппозиции в пользу Кремля. Он это всегда отрицал.

Публичная идеология ЛДПР опиралась на бедное население небольших городов. Сам политик пользовался националистической риторикой, возглавляв до того в СССР еврейскую организацию. С трибуны в Госдуме Жириновский активно критиковал других депутатов, в основном избегая персонализированной критики Путина. Он много раз встречался с диктаторами Саддамом Хусейном и Муаммаром Каддафи, поддерживал антиамериканские лозунги.

Широко известными стали его обещания "дать каждой бабе по мужику, а каждому мужику по бутылке водки" и "омыть русским солдатам ноги в Индийском океане". Во время избирательной кампании 2011 года Жириновский отрицал, что когда-либо такое говорил. Эксперты неоднократно отмечали гиперцентрализированность его партии вокруг лидера, предполагая, что ЛДПР может столкнуться с неразрешимыми проблемами в случае его ухода.

За полтора месяца до госпитализации, в декабре 2021 года, Жириновский заявил в Госдуме, что если западные страны не примут российские требования о гарантиях безопасности, то у Москвы будет "другая программа", которую можно будет "почувствовать 22 февраля".

"Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду, — сказал он. — Это будет год немирный. Это будет год, когда Россия наконец станет снова великой страной. И все должны заткнуться и уважать нашу страну". 23 февраля Россия ввела войска в Донбасс и начала полномасштабную войну с Украиной. Сам Жириновский, судя по сообщениям о его здоровье, уже этого не увидел.

О месте и времени его похорон не сообщалось.