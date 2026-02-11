NYT: США предложат поэтапное разоружение группировки ХАМАС

По сведениям газеты The New York Times, американским мирным планом предусматривается поступенчатое разоружение радикальной группировки ХАМАС (признана террористической в США, Евросоюзе и Израиле). Первоначально Соединенные Штаты потребуют от ХАМАСа отказа от оружия, которое может использоваться для ударов по территории Израиля.

Такое предложение, согласно источникам газеты, группа, возглавляемая Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа и спецпредставителем президента Трампа Стивом Уиткоффом, намерена представить ХАМАСу в ближайшие недели. Членам группировки будет позволено сохранить стрелковое оружие. Если это предложение будет принято, то оно, как пишет The New York Times, будет означать подрыв монополии ХАМАС на власть в Газе.

Ни Израиль, ни представители ХАМАСа не комментировали эту информацию. Формально, Израиль настаивает на полной демилитаризации сектора Газа в качестве предварительного условия для вывода своих войск из Газы и размещения там международных стабилизационных сил. ХАМАС публично не ответил на требование разоружиться. По оценкам израильских представителей, более половины подземных тоннелей в Газе, используемых ХАМАСом для хранения оружия и в качестве убежищ, остаются в распоряжении радикальной группироки.

Около месяца назад Стив Уиткофф объявил о начале второго этапа осуществления плана по установлению мира в Газе. Демилитаризация является ключевым пунктом этого плана.