США направили приглашения на заседание Совета мира 19 февраля

Первое заседание лидеров стран, принявших приглашение участвовать в работе созданного по инициативе президента США Дональда Трампа Совета мира, пройдёт в Вашингтоне 19 февраля. Об этом накануне сообщили американские СМИ. В воскресенье стало известно о приглашениях, направленных Трампом лидерам стран, уже ставших членами Совета мира или до сих пор не определившихся со своим решением.

Ожидается, что заседание пройдёт в штаб-квартире американского Института мира, к названию которого было добавлено имя Дональда Трампа. Как сообщают СМИ, на первом заседании будут обсуждаться вопросы восстановления сектора Газа.

Изначально Совет мира был предусмотрен мирным планом Трампа как орган, который будет координировать управление Газой и её восстановления после завершения боевых действий между Израилем и палестинскими группировками. Устав Совета мира, подписанный около 20 лидерами в Давосе в январе, однако, предусматривает, что организация под председательством Трампа будет иметь более широкий мандат. Она намерена содействовать урегулированию конфликтов и в других регионах мира. Критики Трампа опасаются, что он хочет подменить подконтрольным ему Советом мира органы ООН.

В работе Совета мира согласились участвовать лидеры таких стран, как Аргентина, Армения, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Казахстан, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Турция и ОАЭ, а также Израиль. Приглашение принял и белорусский руководитель Александр Лукашенко. Многие страны, в том числе Россия, Украина, Китай, Индия и большинство государств ЕС, однако, до сих пор не определились относительно своего участия, а некоторые, в том числе Великобритания, Франция и Германия, прямо отказались.

Президент Румынии Никушор Дан в воскресенье написал в соцсети X, что получил приглашение поучаствовать в заседании Совета мира. По его словам, Румыния сейчас ведёт консультации с США относительно возможности пересмотра ряда положений устава организации.

«Решение об участии Румынии в мероприятии 19 февраля будет принято после обсуждения с американскими партнерами формата встречи со странами, подобными Румынии, которые в настоящее время не являются членами Совета, но желают присоединиться при условии пересмотра Устава», — написал Дан. О какой именно группе стран идёт речь, он не пояснил. Ранее сообщалось, что ряд государств, не отвергающих идею Совета мира в принципе, не желают создавать конкуренцию ООН, а также не согласны с рядом положений устава, дающего большие полномочия Трампу как главе Совета.