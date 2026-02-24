Обвиняемый в злоупотреблении служебными полномочиями экс-мэр Лентехи отпущен под залог

Кутаисский городской суд избрал залог в виде меры пресечения в отношении бывшего мэра Лентехи Гии Ониани, задержанного по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями, а также в отношении задержанных вместе с ним руководителей муниципальных служб архитектуры и надзора – Нугзара Твилдиани и Георгия Гулбани. Адвокат бывшего мэра Леван Махарашвили назвал информационному интернет агентству Interpressnews размеры залога:

Гия Ониани – 18 000 лари;

Нугзар Твилдиани – 12 000 лари;

Георгий Гулбани – 13 000 лари.

После внесения залога обвиняемые будут освобождены из-под стражи.

Гия Ониани был задержан 23 февраля по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями в связи с «незаконным строительством» гостиницы. Один из задержанных – руководитель службы надзора Георгий Гулбани – является шурином Ониани (мужем сестры его супруги). По данным государственных следственных органов, после избрания мэром Лентехи в 2021 году Гия Ониани «с целью строительства гостиницы приобрёл земельный участок и заказал проект строительства». Однако проект не соответствовал строительным нормам: в частности, площадь застройки не соответствовала установленному коэффициенту. Несмотря на это, Ониани через компанию, зарегистрированную на имя его супруги – Кристине Ревишвили, представил проект в архитектурную службу мэрии Лентехи.

О строительстве этой гостиницы ещё в 2024 году сообщало объединение журналистов-расследователей Ifact.

Задержанным вменяется злоупотребление служебными полномочиями. Данная статья Уголовного кодекса предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы.