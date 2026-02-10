Рейтинг Грузии по Индексу восприятия коррупции снизился на три пункта

Грузия получила самую низкую оценку за последние 12 лет в новом Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index), опубликованном сегодня, 10 февраля, международной организацией Transparency International.

Согласно индексу за 2025 год, по сравнению с предыдущим годом показатель Грузии снизился на три пункта и составил 50. Это средний результат, поскольку оценка стран проводится по 100-балльной шкале, где 100 баллов означает минимальный уровень коррупции, а 0 — максимальный. Ни одна из 182 стран, включённых в рейтинг, не получила 100 баллов, рассказывает грузинская служба Радио Свобода.

В грузинском офисе Transparency International отмечают, что настолько низкий показатель страна не демонстрировала с 2013 года. При этом Грузия по-прежнему сохраняет первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.

По оценке Transparency International Georgia, средний балл указывает на то, что мелкое бытовое взяточничество в стране не носит массового характера. Вместе с тем Индекс восприятия коррупции не охватывает сложные формы коррупции, такие как захват государства и клептократия, которые остаются ключевыми коррупционными вызовами для Грузии, говорится в пресс-релизе организации.

Согласно сопроводительному анализу результатов за 2025 год, снижение показателя Грузии и, соответственно, рост коррупционных рисков напрямую связаны с демократическим откатом и усилением автократических тенденций в стране.

В последние месяцы в Грузии обвинения в коррупционных преступлениях были предъявлены ряду бывших высокопоставленных чиновников, связанных с властью партии «Грузинская мечта», в том числе экс-премьеру Ираклию Гарибашвили.

Опубликованный сегодня Индекс восприятия коррупции также показывает, что ухудшение ситуации с коррупцией фиксируется почти во всём мире, в том числе в демократических странах, которые традиционно считались успешными в борьбе с коррупцией.

По оценке международной организации, одной из ключевых причин является ослабление политической воли со стороны лидеров государств.

Если десять лет назад более 80 баллов в индексе имели 12 стран, то сегодня их осталось лишь пять. В первую пятёрку с наивысшими показателями вошли: Дания (89), Финляндия (88), Сингапур (84), Новая Зеландия (81) и Норвегия (81).