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Очевидцы сообщили о расстреле талибами акции протеста в Джелалабаде
Трое убиты, десятки ранены в Джелалабаде в ходе протестов против нового режима в стране
Талибы убили как минимум троих человек и ранили более десятка в ходе акции протеста против нового режима в стране. Инцидент произошел в среду в городе Джелалабад, находящемся в 150 километрах от столицы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трёх очевидцев, включая бывшего сотрудника полиции.
Как сообщается, боевики открыли огонь по демонстрантам, которые скандировали лозунги против талибов и пытались установить национальный флаг Афганистана на городской площади. На видеокадрах, размещенных в соцсетях, видно, как талибы атакуют людей дубинками, пытаясь разогнать толпу. Репортер местного информационного агентства рассказал агентству AP, что он и телеоператор были избиты талибами, когда пытались освещать беспорядки.
Тем временем в Кабуле талибы отгоняют местных жителей от аэропорта предупредительными выстрелами, передаёт CNN.
Эти сообщения противоречат прежним утверждениям движения Талибан о том, что оно не будет мстить врагам, а также проявит уважение к правам человека и женщин в частности – в рамках исламского закона. Как пишет AP, после того, что произошло в Джелалабаде, оппоненты талибов лишь укрепятся в своём скептическом отношении к их умиротворяющим обещаниям.
В настоящее время практически весь Афганистан оказался под контролем Талибана. Единственный регион, власти которого по-прежнему отказываются подчиниться новому режиму – это Панджшерская долина к северу от Кабула. В 2001 году эта провинция стала оплотом сил Северного Альянса, который объединился с США против движения Талибан.
Тем временем тысячи афганцев, многие из которых оказывали помощь силам безопасности под командованием в США, отчаянно пытаются выбраться из страны. Один из западных чиновников сказал Reuters, что только за последние сутки из Афганистана были эвакуированы порядка пяти тысяч человек – дипломатов, сотрудников службы безопасности, гуманитарных работников и рядовых афганцев. По словам собеседника агентства, вывоз людей военными самолётами продолжится в круглосуточном режиме.
Другие новости дня
С осени в Грузии могут начать вакцинацию подростков старше 12 лет
С осени в Грузии могут начать прививать от коронавируса подростков старше 12 лет. Об этом сегодня во время онлайн-включения сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. Для принятия окончательного решения по вакцинации подростков младше 16 лет Грузия ожидает рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.
«Многие страны на основании заключения своих регулирующих органов приняли решение и прививают подростков старше 12 лет. Прививают, в основном, препаратами Pfizer и Moderna, поскольку клинические исследования по этим двум вакцинам давно завершились и довольно эффективно… Как только будет рекомендация, мы начнем прививки. Думаю, осенью мы начнем прививать детей этого возраста», - заявил Гамкрелидзе.
Главный эпидемиолог отметил, что у Грузии есть ресурс вакцинировать в день 30 тысяч человек, однако эту цифру можно увеличить и до 50 тысяч. Гамкрелидзе привел в пример Израиль, который за три месяца вакцинировал 60-70% населения. Уже в начале апреля ежедневный показатель инфицирования сократился на несколько десятков, а смертность практически была сведена к нулю.
Эпидемиолог подчеркнул, что август, сентябрь и октябрь станут для Грузии критическими с точки зрения вакцинации, поэтому дневной показатель прививок должен быть не меньше 25 тысяч.
В настоящее время в Грузии в день вакцинируют по 24-25 тысяч граждан, сообщают «Новости-Грузия». По последним данным, в Грузии от коронавируса привились 857 056 человек, из них двумя дозами, то есть полным курсом, вакцинировались 251 447, что составляет 6,7% населения страны.
Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac, а затем и около миллиона доз американо-германской вакцины Pfaizer.
Адвокат: олимпийские чемпионы Лаша Бекаури и Лаша Талахадзе готовы поручиться за Зураба Звиадаури
"Мы обязательно попросим суд избрать Зурабу Звиадаури меру пресечения в виде залога. Также мы представим суду известных людей, спортсменов, которые выступят поручителями", - об этом заявил Каха Цнобиладзе, адвокат олимпийского чемпиона Зураба Звиадаури, обвиняемого в убийстве.
По словам Цнобиладзе, желание выступить поручителями уже изъявили действующие олимпийские чемпионы Лаша Бекаури и Лаша Талахадзе.
«Я знаю, что действующие олимпийские чемпионы Лаша Бекаури и не только Бекаури, будет и Лаша Талахадзе, готовы поручиться за этого человека», - сказал адвокат.
Зурабу Звиадаури сегодня предъявлено обвинение в соответствии со статьей 108 УК Грузии (умышленное убийство), которая предусматривает в качестве наказания лишение свободы сроком от 8-и до 15 лет.
Напомним, 16 августа в Цинандали были убиты 3 человека, в том числе брат олимпийского чемпиона Зураба Звиадаури - Звиад Звиадаури.
Беглого афганского президента Ашрафа Гани и его семью приняли в ОАЭ
Бежавший из Афганистана после захвата талибами Кабула президент этой Ашраф Гани принят властями Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщил в среду МИД этой страны.
Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, оно может подтвердить, что ОАЭ приняли Гани и членов его семьи по гуманитарным соображениям.
Ашраф Гани покинул Афганистан 15 августа, когда члены исламистского движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) сначала окружили, а потом вошли в афганскую столицу, не встретив сопротивления армии и полиции. В Фейсбуке Гани позднее написал, что "талибы выиграли", поэтому он уезжает, чтобы избежать "кровопролития".
До среды местонахождение афганского президента известно не было. Поступали лишь неподтверждённые сведения, что он мог выехать в Таджикистан, Узбекистан или Катар.
Объединённые Арабские Эмираты – одно из трёх государств, включая также Саудовскую Аравию и Пакистан, которые признавали прежний режим талибов, правивший в Афганистане с 1996-го по 2001-й годы, отмечает France-Presse.
Британия примет до 20 тысяч беженцев из Афганистана
Страны Запада за последние дни вывезли из Кабула 2200 человек
Великобритания примет до 20 тысяч беженцев из Афганистана, из них до 5 тысяч в нынешнем году. Об этом заявили власти страны, после того как почти всю территорию Афганистана взяло под контроль исламистское движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено).
Ситуация в Афганистане, где британские военные и их союзники сейчас ведут эвакуацию персонала своих дипмиссий, стала в среду предметом дебатов в Палате общин британского парламента. Премьер-министр Борис Джонсон подтвердил взятые на себя правительством обязательства по приёму беженцев. Приоритет, как было сказано, будет отдаваться женщинам, представителям религиозных и иных меньшинств. Оппозиция требует увеличения этой квоты.
Джонсон также заявил, что режим талибов британское правительство будет оценивать по его делам, а не по словам. Он исключил возможность возобновления боевой миссии НАТО в стране для борьбы с талибами, солидаризировавшись с позицией президента США Джо Байдена.
Талибы заняли Кабул 15 августа. Аэропорт в столице Афганистана находится под контролем сил международной коалиции во главе с США. Согласно первоначальному графику, к 31 августа они должны быть выведены из страны. Сейчас они обеспечивают эвакуацию. Точных данных о числе людей, которые смогли покинуть страну военно-транспортными самолётами, нет. По одним данным, за последние трое суток были вывезены около 2200 человек – сотрудники западных дипмиссий, а также афганцы, спасающиеся от власти талибов. Другой источник Reuters сообщает о 5 тысячах эвакуированных.
Талибы не предпринимают попыток взять аэропорт штурмом, однако, по сообщениям, препятствуют афганцам, которые хотят добраться до воздушной гавани.
Накануне представители движения "Талибан" дали в Кабуле первую пресс-конференцию после взятия города. Они пообещали не преследовать своих противников в гражданской войне, как и тех, кто сотрудничал с американскими военными, бороться с террористическими группировками и наркоторговлей, а также соблюдать права женщин и свободу СМИ – как было сказано, "в рамках шариата".
В среду в соцсетях и СМИ появились сообщения о том, что талибы открыли огонь по участникам демонстрации в городе Джелалабад на востоке страны.
Судя по опубликованным видеозаписям, демонстранты несли флаги Исламской республики Афганистан – очевидно, протестуя против власти талибов. Сообщается о, по меньшей мере, двоих убитых.
В Грузии опять произошло землетрясение, магнитуда составила 4 балла
Подземные толчки были зафиксированы в 13:41 по тбилисскому времени.
По предварительной информации Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр землетрясения вновь находился около села Самеба в муниципалитете Ниноцминда. Мощность землетрясения, по предварительным данным, составила 4,0 балла.
В последние дни в Грузии несколько раз регистрировались землетрясения, их эпицентр в большинстве случаев находился около села Самеба. Самые сильные толчки были зарегистрированы 16 августа в 05:44 утра по тбилисскому времени, магнитуда составила 5,1 балла.
Югоосетинские депутаты отказались от каникул пока не получат отчёты министерств
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия рассмотрели и приняли в среду ряд законопроектов, в их числе проект закона о внесении изменений в бюджет на 2021 год.
Глава бюджетного комитета Елена Джиоева пояснила, что изменения вносятся из-за строительства резервной линии ЛЭП, повышения заработной платы, а также выплат медикам «красной зоны». Как отметила Джиоева, на строительство ЛЭП выделят 191 млн. руб.
Последним в повестке сессии значился вопрос ухода депутатов на парламентские каникулы. Отдельные депутаты отказались уйти в отпуск до тех пор, пока они не получат ответы на свои запросы от министерств по разным вопросам.
В частности, Амиран Дьяконов предложил отложить вынесение постановления об отпуске до тех пор, пока не депутаты не получат соответствующие ответы от министерств по вопросу проверки казначейства РФ. По мнению Дьяконова, отказ предоставлять депутатам информацию со стороны министерств - это неуважение к депутатскому корпусу.
«Депутаты от "Народной партии" предлагают снять этот вопрос с повестки дня», - сказал Дьяконов, передает "Рес".
После жарких споров депутатский корпус принял решение не уходить на каникулы.
Из пещеры Веревкина в Абхазии извлекли тело погибшего российского туриста
Российские спелеологи совместно с абхазскими спасателями извлекли с 1100-метровой глубины и доставили в морг Гагрской районной больницы тело спелеотуриста, провисевшее на спецснаряжении более полугода. Операция проходила в горном массиве Арбаика, в пещере Веревкина.
Несколько дней назад группа спелеологов при спуске в пещеру Веревкина обнаружила тело, висевшее в одном из подземных углублений. Через российский союз спелеологов, 3 августа данная информация была доведена до МЧС самопровозглашенной республики, а также просьба помочь в извлечении тела из высокогорья.
В течение последних пяти дней команда из 19 российских спелеологов, совместно с абхазскими спасателями поэтапно поднимали из глубины обнаруженные останки. Предположительно это Сергей Казеев, житель села Веселое, Сочинского района Краснодарского края, который был объявлен в розыск 1 ноября 2020 года.
По словам руководства абхазского МЧС, в этой трагедии больше вопросов, чем ответов и, в первую очередь – почему погибший не сообщил о своих намерениях спуститься на столь внушительную глубину.
Своя версия произошедшего есть и у тех, кто извлекал тело из пещеры.
«Пещера представляет собой множество суженных проходов, которые преодолеть просто экипированному человеку невозможно. Общее мнение – этот человек, не понимая в какую серьезную ситуацию он попал, очевидно сам хотел спуститься. Ему показалось, что это можно сделать, но, возможно, сказались и погодные условия, и неготовность подниматься наверх… Он себя загнал на определённую глубину и от бессилия, и переохлаждения, просто умер», – говорит Филипп Чередниченко, инструктор Союза добровольцев спелиоспасателей России, передает «Абхазия-Информ».
После проведения процедуры опознания тело погибшего будет отправлено на родину.
Верховная Рада соберется на внеочередную сессию для принятия обращения в рамках «Крымской платформы»
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента 23 августа, на которой будет приниматься обращение к международным институтам и зарубежным странам относительно усиления сотрудничества в рамках «Крымской платформы», сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний.
По ее словам, внеочередная сессия начнется в 16:00, ее созывают по требованию 156 народных депутатов.
«На ней будет рассматриваться проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО, Парламентской ассамблеи ОЧЭС, Европейского парламента, правительствам и парламентам иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации ( № 5775)», – написала Туний в Фейсбуке 18 августа.
23 августа в Киеве пройдет саммит «Крымской платформы». Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что участие в саммите подтвердили более 40 делегатов.
С точки зрения Украины и ее партнеров, «Крымская платформа» является площадкой для подготовки деоккупации Крымского полуострова.
В клинике имени Бокерия от коронавируса скончалась беременная женщина
В клинике Бокерия от коронавируса скончалась беременная женщина. Медицинский директор медцентра Алекси Вачадзе рассказал, что 30-летняя женщина была на 20 неделе беременности, 27 июля ее поместили в клинику с общей слабостью и повышенной температурой.
По словам Вачадзе, изначально состояние здоровья пациентки было стабильным, и ее перевели в отделение реанимации только 13 августа.
«Она обратилась к нам 27 июля, и к этому времени у нее уже был подтвержден коронавирус. На момент поступления она была на 18 неделе беременности. Была общая слабость, температура, она не была привита. Была небольшая боль в мышцах и горле. Сначала она была полностью стабильна. Ее поместили в акушерско-гинекологическое отделение, где начали лечение. Через несколько дней пациентка почувствовал ухудшение состояния. Потребовался кислород, достаточно было кислорода, подаваемого обычной маской, поэтому сначала, несмотря на то, что реаниматологи были в курсе, мы не смотрели в сторону реанимации из-за легкого течения. Ухудшение началось с 12 августа, когда потребовалась CPAP-помощь – подсоединение к вентиляции с помощью маски. 13-го перевели в реанимацию, 16 августа пришлось ввести в кому и перевести полностью на механическую вентиляцию. Вчера была проведена заместительная почечная терапия. Диализ дал возможность улучшить ряд физиологических процессов, но у девушки исчерпались ресурсы, и сегодня была констатирована смерть. Ей было 30 лет, она была здорова», - сказал Вачадзе агентству «ИнтерпрессНьюс».
В Новой Зеландии локдаун – после одного случая локального заражения COVID-19
Власти Новой Зеландии во вторник объявили о возвращении страны к жёсткому локдауну, после того как впервые за полгода был выявлен первый случай локального заражения коронавирусом.
В стране ежедневно фиксируется несколько случаев заражения, однако до сих пор в последнее время все они выявлялись у людей, приехавших из-за границы. Теперь же вирус выявлен у медсестры в доме престарелых в Окленде. В среду было объявлено о ещё девяти случаях заражения.
Выступая в парламенте в среду, премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что ввиду опасности распространения высокозаразного штамма "дельта" решение о локдауне принято в нужный момент.
За всё время эпидемии в Новой Зеландии – стране с населением почти 5 млн человек – заразилось коронавирусом около 3 тысяч, умерли всего 26. Новая Зеландия фактически закрыла свои границы, выехать и въехать в страну можно лишь по уважительным причинам. Общенациональный локдаун вводится впервые за последние 15 месяцев. Ожидается, что он продлится несколько дней.
- Рост числа инфицированных в последние недели наблюдается в большинстве стран мира, в том числе США и многих государствах ЕС. Быстро распространяется штамм "дельта".
- В Израиле, где число новых инфицированных фактически достигло показателей весенней волны инфекции, в среду введены новые ограничения, несмотря на то что в стране вакцинировано более половины населения.
- Число смертей в большинстве стран существенно ниже, чем зимой и весной, что специалисты связывают в том числе с тем, что вакцины, даже если не всегда предотвращают заражение, эффективны в предотвращении тяжёлого течения заболевания.
Туркменистан не пускает через границу афганских беженцев
Туркменистан не впустил афганских военных и местных этнических туркмен, пытающихся бежать от насилия в Афганистане и спастись на территории Туркменистана. Об этом сообщают корреспонденты Азатлыка со ссылкой на местное население и военнослужащих.
Туркменские власти препятствуют пересечению границы афганскими военными и местными этническими туркменами, которые хотят бежать в соседние страны, чтобы избежать насилия в приграничных районах северного Афганистана. Между тем местные среди жителей приграничных районов Туркменистана нарастает паника в связи с боевыми действиями продолжающимися в непосредственной близости.
«Жители Койтендагского района [Лебапа] живут в панике из-за звуков перестрелки, доносящейся через границу", - сообщил корреспонденту Азатлыка говоривший на условиях анонимности военнослужащий из Лебапа.
Сообщается, что другие государства Центральной Азии, граничащие с Афганистаном, в том числе Таджикистан и Узбекистан, ранее пустили афганцев, в том числе спасающихся от насилия военослужащих на свою территорию.
Официальный Ашхабад ситуацию с беженцами из Афганистане, а также события в соседнем Афганистане не комментирует.
Туркменистан имеет границу с Афганистаном протяженностью около 800 км. Источники Азатлыка сообщали, что ситуация на туркмено-афганской границе вызывает «тревогу» и что власти страны в течение нескольких месяцев направляли к границе с Афганистаном дополнительные войска вооруженных сил, а также технический и медицинский персонал.
Когда в воскресенье 15 августа "Талибан" вошел в столицу Афганистана, министр иностранных дел Туркменистана провел переговоры с послом США.
Согласно сообщению, опубликованному на сайте Министерства иностранных дел Туркменистана, Рашид Мередов и посол США Мэтью Стивенс Климов обсудили текущее состояние туркмено-американского сотрудничества в различных сферах и обменялись мнениями по актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес в региональной и международной повестки дня.
За минувшие сутки в Грузии от коронавируса умерли 49 пациентов
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 49 пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.
Общее количество скончавшихся от COVID-19 в Грузии составляет 6 532 человек.
Сегодня в стране выявлено 5 914 новых случаев коронавируса, 3 316 пациентов выздоровели. Всего за время пандемии в Грузии было выявлено 496 376 случаев заражения коронавирусом, из них 432 506 человек выздоровели.
Показатель положительности выявления коронавирусной инфекции за последние семь дней в стране cоставляет 11,09%.
Вчера, 17 августа, в Грузии было выявлено 6 208 случаев коронавируса, 3 539 пациентов выздоровели, 47 умерли.
Полиция пришла к сторонникам Навального, чьи адреса слили в Сеть
Известно более чем о 20 случаях
В Москве вечером 17 августа сотрудники уголовного розыска в гражданской одежде начали приходить к людям, чьи адреса были в базах данных, связанных с проектами команды Алексея Навального. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".
Правозащитникам известно как минимум о 20 подобных визитах к тем, кто регистрировался на сайтах "Умное голосование", "Свободу Навальному" или отправлял пожертвования Фонду борьбы с коррупцией. ФБК и другие структуры Навального были признаны судом экстремистскими и запрещены, сотрудничество с ними, в том числе пожертвования, грозят уголовной ответственностью. ФБК также внесен в реестр "иноагентов".
Как пишет "ОВД-Инфо", полицейские требуют объяснений о пожертвованиях ФБК и о том, как человек попал в базу данных. При этом сами полицейские не объясняют, откуда у них эти данные.
Один человек сообщил проекту, что полиция хотела получить от него заявление на Навального за незаконную передачу персональных данных.
Полиция также приходила с визитом к журналисту "Новой газеты", муниципальному депутату Илье Азару, чей адрес также попал в утекшие базы. С чем связан визит — доподлинно неизвестно. Журналиста в этот момент не было дома, но соседям полицейские говорили про персональные данные, которые попали в интернет, написал Азар в телеграм-канале.
- Утечка базы данных людей, которые регистрировались на сайте участников митинга "Свободу Навальному", произошла в апреле. Сторонники Навального обвинили в "сливе" своего бывшего соратника Фёдора Горожанко. Сам он это категорически отрицает. Некоторые из тех, чьи данные попали в Сеть, были уволены с работы или столкнулись с другими неприятностями.
- В июле IT-специалисты указывали команде Навального, что сайт "Умного голосования" имел уязвимости, через которые "украсть" данные было несложно.
Генсек НАТО предостерёг талибов от допуска террористов в Афганистан
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерёг движение "Талибан" от предоставления территории Афганистана для размещения международных террористических групп. (Движение "Талибан" запрещено в России.)
"Те, кто сейчас приходят к власти, несут ответственность за недопущение в Афганистан международных террористов", заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе 17 августа.
По его словам, несмотря на вывод войск НАТО из Афганистана, Североатлантический союз внимательно наблюдает, нет ли признаков перегруппировки террористических ячеек и не готовятся ли они нанести удар с большого расстояния.
Столтенберг сказал, что союз НАТО был удивлён скоростью, с которой талибы достигли победы, но обвинил афганских лидеров в "развернувшейся трагедии". Таким образом глава НАТО откликнулся на заявление президента США Джо Байдена, сделанное днём ранее: президент заявил, что в Вашингтоне рассчитывали на способность афганской армии противостоять натиску вооружённых отрядов талибов.
Йенс Столтенберг признал во вторник, что "часть афганских сил безопасности сражались отважно. Но они не могли победить, поскольку политическое руководство Афганистана не сумело оказать сопротивление противнику", сказал глава НАТО. По его словам, в это время жители Афганистана отчаянно хотели мирного выхода из кризиса".
Одна из участниц пресс-конференции, афганская журналистка, со слезами на глазах попросила Столтенберга не признавать движение "Талибан", пока оно не согласится отвечать перед государствами Запада за соблюдение прав человека в Афганистане.
- Эвакуация тысяч желающих покинуть Афганистан постепенно становится упорядоченной международной операцией. Канцлер Германии Ангела Меркель договорилась с лидерами других европейских стран о согласовании эвакуационных рейсов из Афганистана. Меркель говорила во вторник по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и премьер-министром Италии Марио Драги. Достигнута договоренность о "тесном сотрудничестве" при эвакуации своих граждан, а также сотрудников из числа афганцев.
Шестеро граждан Грузии, находившихся в Афганистане, вернулись на родину
Шестеро граждан Грузии, находившихся в Афганистане, вернулись в Грузию венгерским бортом. Вывоз на родину граждан Грузии стал возможен в результате активной работы с венгерской стороной.
В аэропорту граждан Грузии встречали глава администрации правительства Илья Дарчиашвили и заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисиашвили.
Как заявил Дарчиашвили, администрация премьер-министра и МИД продолжают активно работать над вопросом вывоза остальных граждан Грузии, находящихся в Афганистане.
«Как известно, исходя из текущих событий в Афганистане ситуация непрогнозируемая, что сделало необходимым эвакуацию наших граждан на родину, своевременное возвращение. Этот процесс продолжается, потому что определенная группа наших граждан все еще находится в Афганистане, соответственно, администрация премьер-министра Грузии активно работает со всеми ведомствами и международными партнерами для организации дополнительных рейсов, посредством которых наши граждане безопасно в ближайшем будущем вернутся на родину», - заявил Илья Дарчиашвили.
Граждане Грузии работали в Афганистане в американской компании по частному контракту.
США заморозили активы Центрального банка Афганистана
Соединенные Штаты заморозили резервы Центрального банка Афганистана, хранящиеся на счетах в США, тем самым лишив талибов миллиардов долларов.
«Любые активы Центрального банка, которые имеет правительство Афганистана в Соединенных Штатах, будут недоступны для "Талибана"», — заявил 18 августа представитель администрации США.
Администрация президента США Джо Байдена приняла это решение в минувшие выходные, когда талибы захватили столицу Афганистана Кабул после молниеносного наступления по всей стране и падения поддерживаемого Западом правительства.
По данным Международного валютного фонда, валовые резервы Центробанка Афганистана на конец апреля составляли 9,4 миллиарда долларов. Считается, что большая часть резервов хранится в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и других финансовых учреждениях США. Активы включают, в частности, доллары и золото.
Талибы давно находятся в санкционных списках США, поэтому им, вероятно, будет трудно вывести иностранные средства, если Вашингтон и его союзники не признают новое правительство. Кроме замораживания активов, Вашингтон может также блокировать помощь Афганистану от международных кредиторов, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк.
По данным Всемирного банка, Афганистан является одной из беднейших стран мира и сильно зависит от иностранной помощи, которая покрывает около трех четвертей государственного бюджета.
ЕС отказался признавать талибов как легитимную власть в Афганистане, несмотря на их победу в войне
Евросоюз признает, что движение "Талибан" (запрещенное во многих странах) выиграло войну в Афганистане, и начнет диалог с ним для предотвращения гуманитарного и миграционного кризисов. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель по итогам экстренной конференции глав МИД стран сообщества.
При этом он подчеркнул, что речь не идет о формальном признании движения законной властью в Афганистане.
"Нашим главным приоритетом сейчас является эвакуация нашего персонала и афганских граждан, которые работали с нами", – заявил Боррель.
Он добавил, что ЕС будет поддерживать страны региона, которые столкнутся с наплывом беженцев из Афганистана. Также Боррель сообщил, что до прояснения ситуации ЕС прекратит экономическую помощь Афганистану, но продолжит оказывать гуманитарную помощь.
Из стран ЕС о готовности к прямым переговорам с талибами уже заявила Германия. Она планирует направить в Доху посла Маркуса Потцеля для ведения диалога.
Боевики группировки "Талибан" (запрещенной в России и других странах) 15 августа вошли в столицу Афганистана Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле территории страны. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Руководство "Талибана" на второй день захвата Кабула приказало госслужащим, независимо от пола, продолжить работу на своих местах. На работу вернули министра здравоохранения и мэра Кабула.
По данным источников газеты The Washington Post, администрация США 15 августа заморозила государственные резервы правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ представители движения "Талибан". Речь идет о суммах в миллиарды долларов.
Около 70 стран мира и Евросоюз призвали дать возможность жителям Афганистана и иностранцам безопасно покинуть территорию этой страны. Об этом говорится в совместном заявлении, которое распространил Госдепартамент США. Они призвали оставить открытым выезд из страны всем желающим и выразили готовность помочь гражданам Афганистана. Заявление среди прочих подписали Австралия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Катар, Франция, Южная Корея и Япония. России среди подписавших обращение нет.
В Абхазии от коронавируса за сутки скончались 5 пациентов
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 528 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 162 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 130 пациентов. Состояние 29 человек оценивается как тяжелое, 41 пациента – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались три женщины - 65, 72 и 89 лет, и двое мужчин - 60 и 73 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 9 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 19 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 39, состояние 11 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 11 пациентов.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 23 813 человек. Зарегистрировано 350 летальных случаев. Выздоровели 19 385 человек.
Абхазские спасатели эвакуировали с перевала Химса двух российских туристов
Вертолет Ми-2 МЧС самопровозглашенной республики Абхазия эвакуировал с перевала Химса двух российских туристов с переломами ног. Денис Трунов и Варвара Разина были доставлены спасателями в сухумскую Республиканскую больницу утром 17 августа.
Российская туристическая группа из 14 человек находится на перевале Химса около двух недель. Туристы обратились к абхазским спасателям с просьбой об эвакуации двоих своих товарищей. Это уже третья группа туристов в этом году, чей маршрут проходит по перевалу Химса и которой понадобилась экстренная помощь, сообщает информагентство «Апсныпресс».
К сожалению, несмотря на категорические возражения и предупреждения МЧС республики о крайней сложности и опасности данного туристического маршрута, не раз озвучиваемые руководством спасательного ведомства, в том числе и через средства массовой информации, перевал Химса продолжает оставаться местом притяжения немалого числа туристов, приезжающих в Абхазию.
В Афганистане Амрулла Халеф взял на себя роль главного противника талибов
Только один высокопоставленный чиновник бывшего правительства Афганистана открыто заявил, что «никогда не склонит голову перед властью талибов» и намерен остаться в Афганистане. Это уроженец провинции Панджшер, вице-президент при бежавшем президенте Ашрафе Гани, Амрулла Салех.
Ахмад Масуд - сын афганского лидера моджахедов в 1980-1990-х годах, полевого командира и министра обороны Ахмад Шаха Масуда, начал организацию сопротивления движению «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщается в письме, которое опубликовал Ахмад Масуд во французском журнале «La Règle du Jeu». Издатель журнала - известный в мире писатель и философ Бернар-Анри Леви, друживший с отцом Масуда-младшего. Ахмад Шах Масуд был убит смертниками Аль-Каиды 20 лет назад.
Ахмад Масуд в своем обращении, напечатанном во французском журнале, в частности, пишет, что афганцы ныне находятся в положении Европы 1940 года. Разгром страны почти завершен, и проигравшие ищут возможности сотрудничать с талибами, считает Ахмад Масуд.
16 августа корреспондент Би-би-си Ялда Хаким опубликовала совместное фото Амруллы Салеха и Ахмада Масуда-младшего. Надпись под снимком содержит предположение, что в Афганистане формируется антиталибская коалиция.
В Цхинвали наградили волонтеров, работавших в «красной зоне» РММЦ
За мужество и самоотверженность, проявленную в борьбе с коровирусной инфекцией, помощь больным и медработникам в условиях пандемии волонтеров «красной зоны» наградили медалями «За борьбу с COVID-19».
Награждал добровольцев председатель правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия Геннадий Бекоев. Говоря о роли волонтеров в красной зоне, глава правительства подчеркнул, что помощь с их стороны была своевременна и необходима. Он отметил, что волонтеры приняли самое активное участие в мероприятиях по мерам противодействию коронавирусу и поблагодарил за труд от имени главы республики и правительства.
Среди награжденных - супруга президента Линда Кумаритова, которая в течение трех недель находилась в «красной зоне» и помогала медперсоналу. «Пробыла в «красной зоне» три недели. К тому времени переболела ковидом, и после выздоровления решила пойти помогать в больницу. Трудновато было только находиться целый день в защитном костюме, а так было несложно помогать. Оказывала разную помощь больным, помогала медсестрам. Одна из медсестер научила делать уколы и в первый же день отправила со шприцом по пациентам», - поделилась Кумаритова.
Самый младший волонтер - учащийся гимназии «Альбион» Дмитрий Гаглоев рассказал журналистам, что решение поработать в больнице принял сам, хотя дома этому решению сопротивлялись.
Награды получили порядка 40 волонтеров из общего списка, сообщает информагентство «Рес». Указом югоосетинского президента за мужество и самоотверженность, проявленные в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и оказание квалифицированной медицинской помощи в условиях пандемии к наградам были представлены порядка 150 человек, в их числе медицинские работники, сотрудники Югосетпотребнадзора, волонтеры.
Часть из них Анатолий Бибилов наградил ранее. По поручению президента премьером республики сегодня медали были вручены также порядка 50 медработникам, их также получили сотрудники Югосетпотребнадзора. Списки работников, представленных к наградам, были сформированы Минздравом, исходя из количества отработанных ими в «красной зоне» часов
Зураб Звиадаури и Джаба Джангирашвили, задержанные по делу об убийстве в Кахети, пользуются правом на молчание
Магда Котрикадзе, адвокат олимпийского чемпиона Зураба Звиадаури и второго обвиняемого Джабы Джангирашвили, арестованных вчера по делу об убийстве в Цинандали, заявила, что оба ее подзащитных пользуются своим правом хранить молчание.
В интересах следствия адвокат пока воздерживается от подробностей дела. По ее словам, задержанным еще не предъявлено обвинение, предположительно это произойдет завтра.
«Пока свидетели не были полностью опрошены и расследование продолжается, я не считаю целесообразным открыто говорить о деталях дела. Никаких обвинений пока не предъявлено. Что касается подробностей дела, я не могу вам рассказать, потому что расследование продолжается и любая дополнительная информация может быть использована против стороны защиты», — сказала Магда Котрикадзе.
Сегодня стало известно, что Зураб Звиадаури и Джаба Джангирашвили задержаны МВД в связи с убийством.
В Грузии планируют построить новый город на месте бывшего полигона Гонио
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что по его поручению правительство работает над тем, чтобы на месте бывшего полигона Гонио был простроен новый город с казино, офисами, банками. Об этом глава правительства заявил на представлении кандидата в мэры Хелвачаури Зазы Диасамидзе.
Как отметил Гарибашвили, в настоящее время ведется работа над концепцией, которая будет завершена к концу года.
«Хочу с вами поделиться одной важной информацией - мы находимся в этом историческом, красивейшем месте, в знаменитой крепости Гонио. Здесь же, мы знаем, есть и уникальное место - бывший полигон Гонио. Это около 300 гектаров, и больше. По моему поручению, правительство, в том числе местный представитель власти Аджарии Торнике Рижвадзе, работает вместе с министерством экономики, и у нас есть следующее видение, что на месте бывшего полигона Гонио должна быть создана специальная экономическая зона со своим финансовым центром. Реально этот проект и идея касается строительства нового города. В настоящее время мы работаем над концепцией, которая будет завершена в конце года. Мы хотим подключить максимально лучшую компанию и организацию, которые специализируются в этой сфере. В Гонио должен быть построен новый город со своими казино, офисами, банками, должен быть создан финансовый центр, и это реально вдохнуть новую жизнь в этот край и регион», - заявил премьер-министр, передает «Интерпрессньюс».
Лавров призвал российских грузоперевозчиков обратить внимание на транзитный потенциал Нагорного Карабаха
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал занимающиеся грузоперевозками российские компании обратить внимание на транзитный потенциал Нагорного Карабаха.
«Сейчас мы активно работаем над восстановлением инфраструктуры и дорог, поэтому обратите внимание на это перспективное направление, я думаю, это будет иметь очевидную экономическую выгоду», - согласно ТАСС, сказал Лавров на встрече с Ассоциацией международных перевозчиков.
Глава МИД РФ не исключил, что «экономическое развитие этого сектора, который находится в непосредственной близости от нас, будет происходить при активном участии России».
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