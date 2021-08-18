Очевидцы сообщили о расстреле талибами акции протеста в Джелалабаде

Трое убиты, десятки ранены в Джелалабаде в ходе протестов против нового режима в стране

Талибы убили как минимум троих человек и ранили более десятка в ходе акции протеста против нового режима в стране. Инцидент произошел в среду в городе Джелалабад, находящемся в 150 километрах от столицы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трёх очевидцев, включая бывшего сотрудника полиции.

Как сообщается, боевики открыли огонь по демонстрантам, которые скандировали лозунги против талибов и пытались установить национальный флаг Афганистана на городской площади. На видеокадрах, размещенных в соцсетях, видно, как талибы атакуют людей дубинками, пытаясь разогнать толпу. Репортер местного информационного агентства рассказал агентству AP, что он и телеоператор были избиты талибами, когда пытались освещать беспорядки.

Тем временем в Кабуле талибы отгоняют местных жителей от аэропорта предупредительными выстрелами, передаёт CNN.

Эти сообщения противоречат прежним утверждениям движения Талибан о том, что оно не будет мстить врагам, а также проявит уважение к правам человека и женщин в частности – в рамках исламского закона. Как пишет AP, после того, что произошло в Джелалабаде, оппоненты талибов лишь укрепятся в своём скептическом отношении к их умиротворяющим обещаниям.

В настоящее время практически весь Афганистан оказался под контролем Талибана. Единственный регион, власти которого по-прежнему отказываются подчиниться новому режиму – это Панджшерская долина к северу от Кабула. В 2001 году эта провинция стала оплотом сил Северного Альянса, который объединился с США против движения Талибан.

Тем временем тысячи афганцев, многие из которых оказывали помощь силам безопасности под командованием в США, отчаянно пытаются выбраться из страны. Один из западных чиновников сказал Reuters, что только за последние сутки из Афганистана были эвакуированы порядка пяти тысяч человек – дипломатов, сотрудников службы безопасности, гуманитарных работников и рядовых афганцев. По словам собеседника агентства, вывоз людей военными самолётами продолжится в круглосуточном режиме.​