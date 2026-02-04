Human Rights Watch сообщает об ухудшении ситуации с правами человека в Грузии

Ситуация с правами человека в Грузии резко ухудшилась в 2025 году, пишет международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW). В отчёте, опубликованном 3 февраля 2026 года. Партия «Грузинская мечта» приняла законы, направленные на борьбу с гражданским обществом, независимыми СМИ и мирным протестом, говорится во «Всемирном докладе 2026». Здесь же отмечается, что репрессии также углубили политическую изоляцию Грузии от Европейского союза.

«Репрессивное законодательство»

В пяти страницах, посвящённых Грузии, в центре описываемого демократического отката – законы «об иностранных агентах» и «о грантах». На момент публикации отчёта «Мечта» продолжала ужесточать законодательство.

Отчёт в основном описывает события, произошедшие в Грузии в 2025 году, однако местами содержит и оценочные суждения. В частности, о вышеупомянутых законах, принятых в 2025 году, говорится:

«Эти меры противоречат обязательствам Грузии в сфере защиты прав человека, включая свободу выражения мнений, собраний и объединений, а также принципы равенства и запрета дискриминации», - пишет HRW.

Наказанные демонстранты, ненаказанные полицейские

«Власти чрезмерно вмешивались в мирные протестные акции… Полиция в основном применяла чрезмерную силу против мирных демонстрантов. Участники протестов сообщали об избиениях, пытках при задержании и угрозах сексуального насилия. При этом полицейские в масках, не имевшие опознавательных знаков, не были привлечены к ответственности», - говорится в отчете.

Авторы документа отмечают, что власти предъявили сотням демонстрантов административные обвинения в неповиновении полиции или мелком хулиганстве и осудили их по ложным уголовным обвинениям.

В отчёт не вошла информация о том, что Тбилисский городской суд в конце января 2026 года направил в административное заключение часть демонстрантов, участвовавших «в протесте на тротуаре» в декабре 2025 года.

В отчете отмечается, что местные выборы в органы самоуправления, прошедшие в октябре 2025 года, состоялись «на фоне масштабных репрессий против инакомыслия и частичного бойкота со стороны оппозиции».

«В день выборов десятки тысяч человек собрались, чтобы выразить протест против репрессивной политики правительства. Демонстрация переросла в беспорядки, когда часть протестующих попыталась штурмовать дворец президента. Полиция задержала более 60 человек по обвинениям в подстрекательстве к насильственному перевороту и попытке изменения конституционного строя».

HRW пишет и о «фактической приостановке» процесса вступления Грузии в Европейский союз, а также требовании ЕС отозвать «репрессивные законы» и изменить политический курс. Также приводится оценка Еврокомиссии о том, что от статуса кандидата у Грузии «осталось лишь название».

Аресты оппозиционеров

Human Rights Watch сообщает, что суд приговорил восемь оппозиционных политиков к многомесячному тюремному заключению, среди них – лидеры шести оппозиционных партий. Их наказали за отказ участвовать в работе следственной комиссии, которая должна была расследовать «предполагаемые преступления», совершённые правительством бывшего президента Михаила Саакашвили.

Двое из них – лидеры партии «Лело» Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе, были освобождены в сентябре на основании помилования Михаила Кавелашвили. В сентябре власти также арестовали ещё одного лидера оппозиции – Левана Хабеишвили, по обвинению в подкупе избирателей, после того как он публично пообещал выплатить денежное вознаграждение бойцам спецназа в случае их отказа разгонять протестующих. Позднее ему было дополнительно предъявлено обвинение в «попытке свержения конституционного строя».

Заключение Мзии Амаглобели

В докладе также описываются обстоятельства дела лауреата премии Сахарова – журналистки Мзии Амаглобели:

«В августе суд приговорил Мзию Амаглобели – известную журналистку, основательницу независимых изданий «Нетгазети» и «Батумелеби» - к двум годам лишения свободы по политически мотивированным обвинениям… Международные организации и дипломатические миссии осудили приговор как “политизированный и несоразмерный”», - отмечает HRW.

Ситуации с правами человека в мире

В документе также содержится резкая критика политики администрации Дональда Трампа, которую авторы обвиняют как в нарушениях прав человека в самих США, так и в том, что защита прав человека перестала быть приоритетом для американской дипломатии. Резкой критике подвергнут и ряд других стран, в которых, как утверждают авторы, усиливаются авторитарные тенденции (Индия, Турция, Филиппины, Венгрия).

Значительное внимание в отчёте HRW уделено ситуации с правами человека в России - на фоне продолжающейся войны в Украине. Организация отмечает, что сама она была признана в прошлом году «нежелательной» в России.

Число политзаключённых в России выросло к концу года до 1217, среди них 108 женщин (HRW опирается, приводя эти цифры, на данные «Мемориала»). Отмечается, что российские власти активно используют статьи, преследующие выражение личного мнения - в том числе о дискредитации армии, о распространении так называемых фейков о ней, о конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами и об участии в нежелательных или экстремистских организациях.

В докладе приводятся примеры жёстких приговоров за антивоенные высказывания, в том числе для группы журналистов, которые сотрудничали с Фондом борьбы с коррупцией.

Так называемыми «иноагентами» в 2025 году признали 215 лиц, главным образом физических, нежелательными объявили 78 организаций. Эти цифры выше, чем в 2024. Были также введены новые ограничения на «иноагентов», включая запрет на получение доходов от интеллектуальной деятельности и инвестиций.

Отмечается рост случаев преследования представителей ЛГБТ-сообщества, включая реальные сроки, а также массовые штрафы в отношении издательств, книжных магазинов, онлайн-площадок. Отмечается также ужесточение политики по отношению к абортам и введение ответственности за так называемую пропаганду бездетности. Отдельно отмечено ужесточение цифрового контроля и цензуры в интернете, включая введение штрафов за поиск экстремистского контента. В статье об Украине говорится о предполагаемых военных преступлениях России в ходе войны против Украины, и в частности отмечается, что, по данным ООН, с февраля 2022 по декабрь 2025 года подтверждена гибель 14999 мирных жителей Украины, ещё более 40 тысяч получили ранения. Также рассказано о нарушениях прав человека на оккупированных Россией территориях Украины.