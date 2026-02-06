Олимпиада: Грузия идет третьей после двух дисциплин командного турнира

Грузинские фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метелкина заняли второе место по итогам короткой программы в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Действующие чемпионы Европы набрали 77,54 балла и принесли сборной Грузии девять очков.

Победу в короткой программе одержали представители Японии Рику Миура и Риюти Кихара. Третье место заняли итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (76,65 балла; 8 очков).

Ранее грузинский дуэт в танцах на льду — Диана Дэвис и Глеб Смолкин — стал шестым по итогам ритм-танца в командном турнире.

После двух видов программы в общем зачете лидирует сборная США (16 очков), второй идет Италия (14). Сборная Грузии занимает третье место (14 очков).

Впереди — выступления в одиночном катании у мужчин и женщин. Грузию представят Анастасия Губанова и Ника Эгадзе.

В командном турнире по фигурному катанию выступают 10 сборных. По сумме четырех видов программы в финал выйдут пять лучших команд, которые продолжат борьбу за медали.