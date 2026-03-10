Омбудсмен Грузии обсудил с президентом ПА ОБСЕ ситуацию с правами человека в стране

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани встретился с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуаном Понсом Сампьетро. Как сообщил омбудсмен после неё, стороны обсудили протестные акции и события, последовавшие за ними.

«Мы обсуждали доклад, который я представил парламенту в прошлом году и который касается событий декабря 2024 года на улицах Тбилиси, в том числе положения людей, которые сегодня находятся в заключении. Также речь шла о расследовании, начатом по этим делам, которое, к сожалению, до конца не доведено. По всем этим вопросам я подробно предоставил информацию», - заявил Иоселиани.

Омбудсмен подчеркнул, что президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ также интересовали принятые «Грузинской мечтой» спорные законы.

«Как вы знаете, я подал конституционный иск в суд, где требую изменить часть принятого законодательства, поскольку считаю, что оно не соответствует международным стандартам и Конституции Грузии. Конституционный иск касается законодательства, предусматривающего уголовную ответственность в случае повторного нарушения, запрет на ношение масок и так далее», - сказал омбудсмен.

Иоселиани подчеркнул, что сейчас аппарат Народного защитника находится в процессе изучения новых законов, принятых грузинским парламентом и если будет установлено, что они противоречат международным стандартам или Конституции «разумеется, они будут оспорены».

Напомним, в Грузии с официальным визитом находятся члены делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Они уже встретились со спикером грузинского парламента Шалвой Папуашвили, а также с Михаилом Кавелашвили, министром внутренних дел Гелой Геладзе и представителями оппозиции. Делегация прибыла в Грузию 8 марта и завершает визит 10-го. Её возглавляет президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро.