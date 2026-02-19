В Грузии ждут оценки польского эксперта Московского механизма ОБСЕ Патриции Гржебык. Она уже неделю находится в Тбилиси и проводит встречи в основном с правозащитниками и представителями оппозиции. В правящей партии особого интереса к визиту эксперта ОБСЕ не проявляют, хотя замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия пообещал, что экспертной группе будут переданы все затребованные материалы. Экспертная группа должна оценить исполнение грузинской властью обязательств в рамках ОБСЕ в ходе противостояния с участниками протестов с весны 2024 года.

Зураб Джапаридзе, лидер «Гирчи — больше свободы» из «Коалиции за перемены», сегодня детально рассказал о встрече с польским экспертом Патрицией Гржебык, приехавшей в Тбилиси в рамках Московского механизма ОБСЕ.

«Мы говорили о том, насколько системными являются нарушения прав человека в Грузии. Мы постарались максимально подробно рассказать эксперту о тех правонарушениях, свидетелями которых сами стали. Её интересовало наше мнение о том, есть ли у власти политическая воля расследовать факты насилия и пыток со стороны правоохранительных органов. Мы привели десятки примеров, в том числе личных, в доказательство того, что преследование оппонентов носит системный характер и что у власти нет никакого желания расследовать эти правонарушения».

Лидеры практически всех прозападных оппозиционных партий были приглашены на встречу с польским экспертом накануне. Ника Гварамия по завершении встречи был очень доволен и полон оптимизма.

«Преимущество этого механизма в том, что он очень быстрый, конкретный и результативный, не связан с длительными обсуждениями и политическими оценками. Он даёт очень чёткие правовые оценки и выдвигает конкретные требования. Использовать выводы этого механизма в международных инстанциях, где уже ставится вопрос об ответственности, очень просто. Очень хорошо, что этот Московский механизм был задействован. Лично для меня это было неожиданно, потому что он используется редко. Я точно знаю, что этот механизм не может быть куплен Бидзиной Иванишвили», — заявил Ника Гварамия.

Информацию о направлении в Тбилиси эксперта распространила ОБСЕ 12 февраля. Там же был указан электронный адрес, по которому заинтересованным сторонам предлагалось направить соответствующие материалы до 24 февраля. Одной из первых откликнулась НПО «Ассоциация молодых юристов».

Как сообщает глава НПО Тамар Ониани в социальной сети X, её организация «в рамках Механизма ОБСЕ по вопросам человеческого измерения представила семь тематических докладов и соответствующие источники о состоянии прав человека и верховенства права в Грузии».

Семнадцатое задействование Московского механизма в Тбилиси

На сегодняшний день Московский механизм был использован семнадцать раз, и последний раз - в Грузии.

«29 января 2026 года 23 государства-участника ОБСЕ (Албания, Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Молдова, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Словения, Швеция, Украина и Соединённое Королевство) инициировали оценку выполнения Грузией своих обязательств перед ОБСЕ, обратив особое внимание к событиям, произошедшим с весны 2024 года», — говорится на сайте ОБСЕ.

Как стало известно, грузинская сторона отказалась назвать эксперта со своей стороны. Как поясняли представители «Грузинской мечты», им предлагалось выбрать эксперта из уже составленного списка, что, видимо, их не устроило. Каждая страна — участник ОБСЕ имеет право предложить своего эксперта. Эта группа формируется заранее, и у каждого эксперта определённый срок полномочий. В списке экспертов о Патриции Гржебык говорится, что она доктор политических наук, ассоциированный профессор Варшавского университета (факультет политических наук и международных исследований), назначена 1 июня 2023 года на шесть лет.

«Когда это мы боялись каких-то групп и каких-то ревизоров?» — говорил ещё 30 января спикер парламента Шалва Папуашвили, комментируя задействование Московского механизма. А накануне приезда эксперта Гржебык замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия сообщил, что из утверждённого списка экспертов по инициативе нескольких стран был избран один эксперт.

«В рамках её визита грузинской стороной будут предоставлены все необходимые документы и информация. Мы дождёмся подготовленного ею документа и в случае необходимости сделаем дополнительный комментарий».

Информации о встречах эксперта Московского механизма ОБСЕ Патриции Гржебык с представителями власти пока не было. Известно, что 17 февраля она встретилась с Народным защитником Леваном Иоселиани.

Другие европейские эксперты уже сделали критические выводы

С визитом эксперта Московского механизма ОБСЕ совпало обнародование оценки экспертов-правозащитников из другой европейской структуры. Европейский комитет по предупреждению пыток (CPT) Совета Европы опубликовал доклад по итогам визита в Грузию. Как говорится в документе, до 28 ноября 2024 года подавляющее большинство опрошенных, находившихся под стражей, заявляли о корректном обращении со стороны сотрудников силовых ведомств. Между тем комитет получил и многочисленные жалобы от задержанных после разгона демонстраций.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе выразил обеспокоенность в связи с докладом Европейского комитета по предупреждению пыток. В социальной сети X он написал:

«Сегодняшний доклад Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения (CPT) по Грузии вызывает серьёзную обеспокоенность, в том числе в связи с обвинениями в жестоком обращении полиции во время демонстраций в конце 2024 года. Жестокое обращение никогда не может быть оправдано. Я обсужу эти выводы на следующей неделе с министром иностранных дел Макой Бочоришвили на заседании Совета по правам человека».

Такую обеспокоенность не разделяют в правящей партии. Глава парламентского комитета по юридическим вопросам депутат Арчил Гордуладзе заявил:

«Мы ознакомимся с рекомендациями. То, что сочтём релевантным интересам грузинского народа, обсудим. Важно, чтобы все стороны и организации, претендующие на объективность, называли вещи своими именами: что акции в нашей стране были насильственными, были попытки штурма госучреждений, пострадали полицейские. А что касается предполагаемых фактов правонарушений со стороны силовиков — идёт расследование. Важно, чтобы оно завершилось с учётом высоких стандартов расследования».

До сих пор ни один представитель МВД, участвовавший в жёстких разгонах демонстраций, не понёс наказания. На это обращает внимание бывший заместитель омбудсмена, юридический советник Фонда гражданского общества Георгий Бурджанадзе. По его словам, в докладе особое внимание уделяется необходимости усиления механизмов мониторинга и безопасности.

«Всё это подтверждает, что эти люди подверглись хорошо скоординированному нападению, насилию, пыткам, и всё это носило системный характер в ноябре 2024 года. Кроме того, комитет, оценивающий полицейские учреждения по заранее установленной методологии, отмечает, что все они нуждаются в существенном улучшении, например в оснащении полицейских участков камерами. Существует довольно высокий риск давления на граждан, оказания влияния с целью получения их признаний незаконным путём».

Заместитель министра Бека Дзамашвили, тем не менее, увидел в докладе поводы для оптимизма.

«В докладе вновь очень позитивно оценены реформы и достижения, осуществлённые в пенитенциарной системе. Особое внимание следует обратить на то, что, по заключению экспертов, в грузинской пенитенциарной системе не подтвердился ни один факт неподобающего обращения с заключёнными. Отмечается новая тюрьма Лайтури, которая полностью отвечает интересам как заключённых, так и сотрудников. Также подчёркивается, что в сфере пенитенциарного здравоохранения реализуются важные меры, в частности, во всех учреждениях в полной мере обеспечено предоставление первичной медицинской помощи», — сказал Бека Дзамашвили.

Однако, возражает Георгий Бурджанадзе, Минюст опустил в докладе важный момент, указывающий на проблемы в пенитенциарной системе.

«Речь идёт о неформальном управлении в тюрьмах. Представьте, на около 1500 заключённых приходится примерно 40 сотрудников службы безопасности, что не может обеспечить должный уровень безопасности. Комитет, напротив, отмечает, что в такой ситуации сами сотрудники службы безопасности могут подвергаться риску».

С учётом доклада Европейского комитета по предупреждению пыток (CPT) оппоненты власти уверены, что и оценка Московского механизма будет соответствующей, и, возможно, польскому эксперту Патриции Гржебык удастся установить, какие вещества были применены МВД против демонстрантов во время разгона в ноябре 2024 года. Грузинские власти опровергают выводы расследования Би-би-си об использовании запрещённого химического вещества, но не раскрывают точные данные о применённых химикатах.

Согласно регламенту, экспертная оценка в рамках Московского механизма должна быть подготовлена в течение пяти недель.

