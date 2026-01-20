Омбудсмен Грузии оспаривает конституционность запрета на ношение масок на протестах

Народный защитник Грузии обжаловал в Конституционном суде запреты, введённые партией «Грузинская мечта», касающиеся порядка проведения собраний и манифестаций. В частности, речь идёт о запрете на ношение масок на лице или сокрытие лица любыми иными средствами. Согласно информации, распространённой аппаратом омбудсмена 20 января, в конституционном иске также оспариваются меры ответственности, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях, как лишение свободы, так и размер штрафов, установленных законом.

«Кроме того, оспаривается установленная Уголовным кодексом Грузии уголовная ответственность, которая предусматривает лишение свободы для участника собрания или манифестации, в том числе несовершеннолетнего и организатора, в случае повторного совершения того же деяния лицом, ранее привлечённым к административной ответственности», - говорится в заявлении.

Указанные изменения были приняты «Грузинской мечтой» после проевропейских протестных акций ноября–декабря 2024 года. В правящей партии заявляют, что ношение масок «создавало у людей соблазн совершать преступления», а запретительная норма носит «превентивный характер».

Ранее Леван Иоселиани заявлял, что:

«Неправильно запрещать ношение масок. Человек может простудиться или носить маску по другим причинам или необходимости».

«В целом нелогично, как можно запретить человеку носить маску, если она ему нужна. Речь идёт не только о здоровье, существуют маски, которые для кого-то являются религиозным атрибутом».

О том, что он намерен обжаловать эти нормы, Леван Иоселиани сообщил 25 декабря.

Для ограничения продолжающихся протестов у здания парламента грузинский парламент, в большинстве которого представлена партия «Грузинская мечта», неоднократно вносил изменения в законодательство:

было запрещено ношение масок (на начальном этапе предусматривался штраф, сейчас – до 15 суток ареста; в случае повторения возбуждается уголовное дело и предусмотрено наказание до 1 года лишения свободы);

аналогичное наказание предусмотрено за перекрытие дорог и тротуаров;