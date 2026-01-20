Омбудсмен Грузии оспаривает конституционность запрета на ношение масок на протестах

Народный защитник Грузии обжаловал в Конституционном суде запреты, введённые партией «Грузинская мечта», касающиеся порядка проведения собраний и манифестаций. В частности, речь идёт о запрете на ношение масок на лице или сокрытие лица любыми иными средствами. Согласно информации, распространённой аппаратом омбудсмена 20 января, в конституционном иске также оспариваются меры ответственности, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях, как лишение свободы, так и размер штрафов, установленных законом.
«Кроме того, оспаривается установленная Уголовным кодексом Грузии уголовная ответственность, которая предусматривает лишение свободы для участника собрания или манифестации, в том числе несовершеннолетнего и организатора, в случае повторного совершения того же деяния лицом, ранее привлечённым к административной ответственности», - говорится в заявлении.
Указанные изменения были приняты «Грузинской мечтой» после проевропейских протестных акций ноября–декабря 2024 года. В правящей партии заявляют, что ношение масок «создавало у людей соблазн совершать преступления», а запретительная норма носит «превентивный характер».
Ранее Леван Иоселиани заявлял, что:
- «Неправильно запрещать ношение масок. Человек может простудиться или носить маску по другим причинам или необходимости».
- «В целом нелогично, как можно запретить человеку носить маску, если она ему нужна. Речь идёт не только о здоровье, существуют маски, которые для кого-то являются религиозным атрибутом».
О том, что он намерен обжаловать эти нормы, Леван Иоселиани сообщил 25 декабря.
Для ограничения продолжающихся протестов у здания парламента грузинский парламент, в большинстве которого представлена партия «Грузинская мечта», неоднократно вносил изменения в законодательство:
- было запрещено ношение масок (на начальном этапе предусматривался штраф, сейчас – до 15 суток ареста; в случае повторения возбуждается уголовное дело и предусмотрено наказание до 1 года лишения свободы);
- аналогичное наказание предусмотрено за перекрытие дорог и тротуаров;
- запрещено ношение лазеров и т.д.
