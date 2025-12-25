Одного за другим участников протестов на проспекте Руставели в Тбилиси вызывают в суд по обвинению в нарушении новой статьи закона «О собраниях и манифестациях», ограничивающей нахождение демонстрантов на тротуаре во время акции. Многие из них готовы к тому, что могут встретить Новый год в изоляторах.

Протест на тротуаре

25 декабря в Тбилисском городском суде начался процесс 24-летней Ани Ахметели. Это первый суд в ее жизни и, как отмечают правозащитники, первый в современной Грузии случай, когда человека судят за то, что он стоял на тротуаре во время акции протеста.

Ани обвиняют в нарушении закона «О собраниях и манифестациях»: по версии МВД, она препятствовала передвижению граждан и не подчинилась законному требованию полицейских покинуть место акции. Основанием для задержания стали видеозаписи от 17 декабря, на которых майор полиции Гига Баткуашвили «обнаружил» Ахметели возле здания парламента. Ей грозит до 15 дней тюремного заключения.

«Все, кто здесь находится, участвовали в акции», — обратились присутствующие в зале заседания к представителю МВД, который ответил на это коротким «Молодцы…».

До начала судебного заседания Ахметели заявила, что считает абсурдными обвинения в свой адрес и в адрес других участников.

«Смешно, что за нахождение на тротуаре человек может оказаться в изоляторе. «Коцы» (прим. — члены и сторонники «Грузинской мечты») очевидно боятся нас, и придумывают любые законы для того, чтобы сдержать нас, но факт, что мы не останавливаемся. Я готова к задержанию», — заявила Ахметели.

Объявление решения по ее делу было отложено до 9 января, поскольку у судьи начался другой процесс. В тот же день суд рассматривал дела еще трех человек — по аналогичным обвинениям. Их заседания также были перенесены: суд потребовал у стороны обвинения представить в качестве доказательства продолжительные видеозаписи с места событий.

По данным СМИ, всего в суд вызваны около 10 демонстрантов. Среди них — активист Михаил Закареишвили, известный тем, что не раз публично нарушал законы, ограничивающие свободу собраний.

«Мы знали, что это произойдет и были к этому готовы. Я думал, что выберут нескольких человек для показательного задержания. Не думаю, что они откажутся от применения ареста. У них нет другого выхода: эта статья предусматривает исключительно арест. Даже устное предупреждение невозможно: либо тебя оправдывают, либо назначают арест», — говорит Михаил Закареишвили.

10 декабря парламент в ускоренном порядке принял закон, который вводит обязательное уведомление полиции за пять дней до проведения акции на проезжей части или пешеходной зоне. Согласно новому закону, организатор мероприятия обязан письменно обратиться в Патрульный департамент МВД по месту проведения. МВД имеет право разблокировать улицу или тротуар и/или восстановить движение транспорта и пешеходов, если число участников позволяет провести собрание иначе. Если полиция сочтет, что акция нарушает правила, участникам дается 15 минут на исправление нарушений. Если этого не произойдет, наступает административная ответственность.

Активисты, ожидающие своих судов, считают происходящее попыткой запугать и оказать давление на участников протестов в преддверии Нового года. И в последнюю неделю декабря демонстранты намерены проводить акции. Уведомление в МВД по новому закону уже направил юрист и участник протестов Каха Цикаришвили. В ответ МВД Грузии обнародовало правила проведения акций в период с 21 по 31 декабря 2025 года. Согласно этому документу, в указанный период проведение акций допускается только без шествий.

«Участники собраний должны выражать протест в Тбилиси у главного фасада здания парламента, на ведущих к нему лестницах и на прилегающей территории, и не должны препятствовать передвижению других граждан по тротуару, а также движению транспортных средств по проезжей части».

По словам омбудсмена Левана Иоселиани, норма об уведомлении полиции перед акцией закреплена в Конституции и не является нововведением. При этом, подчеркнул омбудсмен, важно, чтобы по своему содержанию она не носила разрешительный характер, что противоречило бы Конституции. Омбудсмен намерен оспорить эту статью и ряд других, принятых парламентом за последний год. В эфире Общественного вещателя Леван Иоселиани заявил, что с этой целью офис омбудсмена подаст иск в Конституционный суд.

«Те изменения, которые были осуществлены за последний год, вносились в законодательство в два этапа. В обоих случаях я запрашивал заключение БДИПЧ/ОБСЕ. В обоих случаях пакет изменений был направлен им, и они оценили эти изменения негативно. Существует целый ряд обоснований, почему эти изменения ограничивают права человека», — заявил народный защитник.

Иоселиани также подчеркнул, что офис омбудсмена проводит детальный анализ недавно принятых изменений — от запрета на ношение масок до других поправок. По его словам, в новых законах возникают проблемы с принципами пропорциональности и соразмерности, поскольку за отдельные правонарушения предусмотрен обязательный административный арест.

«Мы сделаем максимум возможного для того, чтобы эти изменения были приведены в соответствие с международными стандартами.

Подготовка этого иска завершится в течение нескольких дней, и если не в этом году, то в начале следующего года он будет подан в Конституционный суд Грузии», — заявил Леван Иоселиани.

Вопрос помилования

Пока грузинские суды рассматривают административные дела участников проевропейских акций, президент Михаил Кавелашвили вновь говорит о возможных помилованиях. В эфире проправительственного телеканала он отметил, что хоть никто в тюрьме не находится несправедливо, он планирует акт помилования 19 января, на Крещение.

«В нашей пенитенциарной системе нет несправедливо задержанных, но как можно не испытывать сочувствие к этим людям?! Мы постоянно обсуждаем эти вопросы, чтобы, насколько это возможно, был совершен акт помилования, и люди могли вернуться к своим семьям», — сказал Кавелашвили.

Ранее, когда белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко освободил более ста политзаключенных, журналисты спросили Михаила Кавелашвили о возможном аналогичном шаге в Грузии. Тогда он был непримиримым к своим политическим оппонентам, но отметил, что разделяет мнение правящей партии о том, что проевропейскую часть молодежи и общества, которая до сих пор собирается вечерами на проспекте Руставели, ввели в заблуждение зарубежные недоброжелатели. При этом он подчеркнул, что не помилует участников проевропейских акций без признания ошибок.

«Пусть признают свои ошибки, исходя из этого посмотрим, будем наблюдать за событиями, что и как будет. Я сегодня не могу и не буду отвечать вам, что кого-то помилую», — добавил Михаил Кавелашвили.

После заявлений грузинского президента пропагандист «Грузинской мечты», певец Гия Гачечиладзе, известный как «Уцноби», в своей передаче обратился к премьер‑министру Ираклию Кобахидзе и к Патриархии с просьбой о помиловании части задержанных участников протестов. При этом он подчеркнул, что ответственность за повторные нарушения лежит на самих активистах, но призвал власти ответить добором.

«Я говорю именно о тех парнях, например, об Андро Чичинадзе. Я постоянно думаю о них: кто‑то оказался в такой ситуации по политическим причинам, кто‑то невольно или неосознанно. Мне больно видеть, что они столько времени в тюрьме, и у них не хватает мужества признать ошибку. Даже если политически невыгодно извиняться — хотя бы покажите, что это было неправильное поведение, будь то насилие против полиции или поджоги. Но они этого не делают. Даже если не признают ошибок, все равно можно ответить добром».

Позднее Гачечиладзе объявил о начале сбора подписей, чтобы заключенных освободили или, как он выразился «выгнали пинком».

«Я обязательно начну сбор подписей, потому что их [заключенных] главная цель — находиться в тюрьме и участвовать в политических спекуляциях в СМИ. Я бы и Мзию Амаглобели пинком выгнал. Какая там Сахаровская премия — обычный агрессор, дала пощечину полицейскому. Как мы пинком выпроводили Зуру Джапаридзе, так же надо выпроводить и их. Никакого заигрывания с ними быть не должно, никакого построения политических протестов за их счет. Поэтому мы начнём сбор подписей за их освобождение», — заявил Гачечиладзе («Уцноби») в своей передаче.

Между тем задержанные, которых власти предлагают помиловать, отказываются от любых «сделок». Среди них — Андро Чичинадзе, Николоз Джавахишвили, Резо Кикнадзе и другие. Они заявляют, что будут каяться за то, чего не совершали.

«Любовь к родине — не преступление! Тюрьма нас не сломает — мы сломаем их из тюрьмы. Тюремный срок пройдет, раны заживут, боль утихнет, а любовь к родине в нас никогда не исчезнет. Нет и никогда помилованию!», — написал Николоз Джавахишвили в письме.

Вепхия Касрадзе, задержанный во время акций, заявляет, что после того, как «Грузинская мечта» расправилась с невиновными гражданами и посадила их в тюрьмы, именно власти должны просить прощения.

«О каком помиловании вообще идет речь? Это они должны просить у меня прощения за то, что сделали со мной, невиновным человеком, и за то, как они обращаются с моей семьей. Это они должны просить прощения за то, как травили людей, как посадили этих невиновных детей в тюрьму. Это им нужно писать прошение о помиловании. Я с самого начала говорил: мы станем для вас гораздо большей головной болью».

Другой заключенный, актер Андро Чичинадзе подчеркивает: единственным приемлемым решением для него будет объективное решение справедливого суда. По словам заключенного, несколько дней назад он отказался от предложения условно‑досрочного освобождения и не подписал соответствующий документ.

«Похоже, несколько месяцев назад мне не удалось достаточно ясно донести свою позицию, поэтому повторю еще раз и больше к этой теме возвращаться не буду. О каком‑либо помиловании говорить излишне, я не подпишу ни один документ, связанный с этим вопросом», — пишет из тюрьмы Андро Чичинадзе и добавляет, что подчинится лишь решению независимого суда.

Подписывайтесь на нас в соцсетях