«Они хотят сказать, что Би-би-си опиралось на наши исследования» — доктор Чахунашвили

Респондент Би-би-си, врач Коте Чахунашвили, был допрошен сотрудниками Службы государственной безопасности в Тбилисском городском суде в присутствии судьи. Как он заявил в разговоре с журналистами по завершении допроса, у него осталось впечатление, что следователи пытаются связать его исследование с материалами расследования.

«То, что сегодня распространяется в СМИ, в основном сводится к тому, что хотят представить дело так, будто наше исследование лежит в основе вывода о применении конкретного вещества, хотя это не было предметом нашего исследования. Я указал им конкретную минуту и секунду, где Би-би-си прямо говорит […] что на основании этого исследования нельзя было установить конкретный агент, потому что наша цель не заключалась в изучении этого… По-моему, они хотят сказать, что Би-би-си опиралась на наше исследование, когда сделала это заявление, чтобы таким образом дискредитировать Би-би-си и представить дело так, будто Би-би-си делает свои утверждения, основываясь на нашем исследовании, что не соответствует действительности», — сказал врач в интервью телеканалу «Пирвели».

Он также отметил, что основные вопросы следователей касались его научных работ.

Коте Чахунашвили был вызван на допрос Службой государственной безопасности после публикации материала Би-би-си.

«Цель расследования – подробно установить, на какой информации основывались интервью лиц, чьи показания Би-би-си использовала в своём материале, какие сведения ими были озвучены и насколько релевантной может быть эта информация», - заявили в СГБ.

Расследование начато по двум статьям:

«Превышение служебных полномочий»

«Содействие иностранной организации во враждебной деятельности».

1 декабря Би-би-си опубликовала журналистское расследование, в котором утверждается, что в Грузии могли использовать химическое вещество времён Первой мировой войны для разгона антиправительственных демонстраций 2024 года.

Опираясь на расследование Би-би-си, специальный докладчик ООН по вопросам пыток Элис Эдвардс заявляет, что «население никогда не должно становиться объектом экспериментов» и что это дело должно расследоваться по статьям о пытках и жестоком обращении.

В этом же расследовании подчёркивается, что «Грузинская мечта» заявила Би-би-си, будто сделанные журналистами выводы «крайне абсурдны», а полиция реагировала на незаконные действия «жестоких преступников» «в рамках законодательства и конституции».

После обнародования журналистского расследования «Грузинская мечта» заявила, что приняла решение начать «правовой спор в международных судах» против Би-би-си. Партия назвала Британскую вещательную корпорацию «когда-то авторитетным медиа, которое сегодня превратилось в инструмент пропаганды неформального управления».