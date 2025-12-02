Оппозиция и гражданский сектор требуют от власти «Грузинской мечты» обнародовать состав слезоточивого газа и воды, использованных во время прошлогодних проевропейских акций протеста. По предположению Би-би-си, грузинские власти во время силовых разгонов применяли запрещённое вещество «камит». Противоречивые заявления бывшего и действующего министров внутренних дел лишь усилили подозрения. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе во всём обвиняет Британскую вещательную корпорцию и тех грузинских врачей, которые участвовали в расследовании.

«Они сами себе вырыли яму», — заявил экс-глава МВД Вахтанг Гомелаури в эфире ТВ «Имеди», опровергая информацию о том, что запрещённое боевое отравляющее вещество бромбензилцианид — «камит» — было применено во время силового разгона прошлогодних проевропейских акций протеста. Гомелаури заявил, что МВД действительно располагает данным веществом, однако оно было закуплено при правлении «Нацдвижения» и использовалось ими же до 2012 года.

«Если не ошибаюсь, последняя закупка должна была быть осуществлена в 2009 или 2010 году. После этого МВД их не покупало и не применяло <…> Вещества, о которых идёт речь, МВД использовало до 2012 года. С полной ответственностью могу сказать, что “наци” раскопали старую историю, сами себе вырыли яму», — заверил экс-министр Вахтанг Гомелаури.

Однако его слова не подтвердил действующий министр внутренних дел Гела Геладзе. Он убеждал журналистов, что лично ознакомился с документацией и ничего запрещённого не обнаружил.

«Я лично ознакомился со всей документацией, со всеми закупками, которые осуществлялись в этом направлении. С полной ответственностью и уверенностью могу сказать, что МВД Грузии никогда не закупало так называемый камит. Как вам известно, Служба государственной безопасности начала расследование. Разумеется, будут назначены все соответствующие экспертизы, опрошены все лица, и абсолютно на все вопросы будут даны ответы», — заявил Гела Геладзе.

И, не дожидаясь результатов расследования, он назвал «полным абсурдом и ложью распространяемое обвинение о том, что МВД использовало против участников акций запрещённое вещество камит».

Скандальный итог расследования Би-би-си побудил власти вплотную заинтересоваться врачами, которые сотрудничали с представителями Британской вещательной корпорации. Это братья-педиатры, участники проевропейских протестов Котэ и Давид Чахунашвили. Они были вызваны в СГБ на допрос. Однако, как сообщил Котэ Чахунашвили, он ответит на вопросы Службы госбезопасности лишь перед судьей-магистратом.

По словам Чахунашвили, пациентам с симптомами после участия в протестах в 2024 году были проведены исследования —электрокардиография, что позволило собрать кардиологические данные, и капилляроскопия. Также им был проведён общий анализ крови и исследование системы свёртывания крови.

«В электрокардиографических данных были обнаружены статистически значимые изменения. В частности, это были такие изменения, которые указывают на проблемы с поступлением кислорода к сердцу и к легким. Изменения в группе были выявлены и с помощью капилляроскопии, хотя они не были статистически значимыми. Сказать, насколько они были связаны с разгоном (акций), мы не можем», — заявил Чахунашвили агентству IPN, отметив, что готов предоставить исходные данные исследований без персональных данных пациентов.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе обвинил Би-би-си в низких стандартах, а известных в профессиональных кругах представителей семьи Чахунашвили — в радикализме.

«Тот факт, что Би-би-си полагается на заключение [Котэ] Чахунашвили, уже демонстрирует уровень стандартов на этом телевидении. Этот уровень очень низок. Всем следует напомнить, что отец [Георгий] и сын [Котэ] Чахунашвили являются ярыми участниками радикальных митингов. Один из них участвовал в штурме президентского дворца. Когда ВВС полагается на таких людей, это уже трагическое событие».

Там же Кобахидзе, как и экс-министр Гомелаури, в отличие от действующего министра МВД Геладзе, подтвердил, что эти вещества были закуплены в 2009 году, но «не были использованы».

Кому верить?

Семь оппозиционных партий — «Ахали», «Гирчи», «Европейская Грузия», «Национально-демократическая партия», «Площадь свободы», «Стратегия Агмашенебели», «Федералисты» — призвали международное сообщество провести независимое расследование.

«В стране, где все государственные институты подчинены одному человеку, беспристрастное внутреннее расследование невозможно. Разумеется, авторитарная, нелегитимная власть не собирается приглашать международную следственную группу для обеспечения прозрачности, тогда как при подобных обвинениях любое ответственное правительство поступило бы именно так», — говорится в совместном заявлении оппозиционных партий, которые также призывают западных партнёров ввести временные ограничения на те специальные оборудование и средства, которые могут быть использованы с нарушением международных норм и против граждан.

Власти погрязли в международном скандале, считает один из лидеров блока «Сильная Грузия — Лело» Георгий Сиоридзе.

«Мы увидели, как за один день рухнула пропаганда “Грузинской мечты”. С утра начали говорить, что это непредоставляемый абсурд, что Би-би-си — это фейк-новости, что она распространяет ложь и не располагает доверием общества. В то же время пару лет назад “Мечта” с радостью приняла и согласилась с итогами расследования ВВС, когда та в своём материале указывала на причастность экс-главы Минобороны Давида Кезерашвили к мошеннической схеме колл-центров», — заявил Сиоридзе.

«Если что-то и усиливает сомнения любого гражданина Грузии в справедливости и обоснованности этих обвинений Би-би-си, так это реакция режима Иванишвили», — заявил на брифинге один из лидеров партии «Федералисты» Гига Бокерия. Он также отметил, что заявления бывшего и нового министров внутренних дел показывают: это серьёзное обвинение основано на правде.

«Мы не исключаем, что режим и его окружение надеются, что пройдёт время и доказать это будет сложно, но мы должны напомнить всем, что все доказательства сокрытия этого дела будут оценены как преступление независимым судом уже тогда, когда этот режим не будет у власти. Чем дальше они зайдут в своих позорных репрессиях, тем глубже будет убеждение большинства общества в том, что это преступление было совершено», — заявил Гига Бокерия.

Наряду с оппозицией 25 правозащитных НПО требуют от власти публично ответить на вопрос: «Какие химические вещества полиция использовала против участников проевропейских протестов?».

Об этом говорит одна из авторов обращения, глава НПО «Сапари» Байя Патарая:

«Мы требуем обнародовать состав используемого слезоточивого газа и состав воды в струях водомётов. Мы не можем на слово верить Ираклию Кобахидзе, который всё время рассказывает байки о партии глобальной войны и Deep State. Ни одному слову этого правительства нельзя верить, поскольку оно постоянно распространяет ложь. В нормальной стране уже было бы начато расследование, давно бы начали собирать информацию от пострадавших. Но они даже не собираются этого делать — они готовы лишь подать иск против Би-би-си. Это в то время, когда сами признали, что имеют в наличии данное вещество. Я больше рассчитываю на помощь в расследовании со стороны международных организаций. Эта власть давно уже доказала, что никогда ничего не расследует», — говорит правозащитница Байя Патарая.

Правозащитные НПО — авторы обращения — намерены в ближайшие дни обратиться к соответствующим международным организациям и институтам с просьбой предоставить экспертным группам, обладающим соответствующей компетенцией и квалификацией, возможность посетить Грузию, чтобы, как отмечается в заявлении, «до конца раскрыть эту преступную схему».

