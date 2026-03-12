Оппозиционера Гиви Таргамадзе допросили в СГБ из-за заявлений о рисках на фоне войны в Иране

В Службе государственной безопасности Грузии допросили оппозиционного политика Гиви Таргамадзе. После выхода из ведомства он сообщил журналистам, что вопросы касались его ранее сделанных заявлений об угрозах, возникших в Грузии на фоне начала боевых действий в Иране. По словам Таргамадзе, он использовал исключительно информацию из открытых источников.

«Основной вопрос был в том, наносило ли вред стране моё заявление в такой ситуации. Разумеется, мой ответ был – нет. Я постарался объяснить, что стране вредит то, что происходит и что не удаётся предотвратить. Моя оценка была дана для того, чтобы они работали больше и занимались предотвращением того, что наносит вред стране. Вся информация у меня была из открытых источников, она есть и у них – по этим фактам просто нужно работать. К сожалению, параллельно с нашими допросами эти процессы развиваются очень публично, дерзко, целенаправленно и беспрепятственно», - сказал Гиви Таргамадзе.

В начале марта в СГБ было начато расследование по статье 319 Уголовного кодекса (оказание помощи во враждебной деятельности иностранному государству, иностранной организации или организации, находящейся под контролем иностранного государства). Фоном расследования являются боевые действия в Иране.

В рамках расследования, начатого СГБ, на допрос были вызваны:

Тина Хидашели – бывший министр обороны правительства «Грузинской мечты», руководитель организации «Гражданская идея»;

Губаз Саникидзе – историк, депутат парламента четырёх созывов и бывший вице-спикер;

Георгий Канделаки – депутат парламента трёх созывов, менеджер проектов «Лаборатории исследования советского прошлого»;

Вахтанг Капанадзе – доктор военных наук, бывший начальник Генерального штаба, генерал-майор;

Гия Хухашвили – политолог.

5 и 6 марта генеральный секретарь «Грузинской мечты» и мэр Тбилиси Каха Каладзе резко раскритиковал бывших политиков Тину Хидашели и Георгия Канделаки – первую за заявления о влиянии Ирана в Грузии, второго за соавторство исследования.