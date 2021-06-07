Основатель Amazon и его брат полетят в космос на корабле New Shepard

Основатель Amazon Джефф Безос 20 июля отправится в космос на созданном его компанией Blue Origin корабле New Shepard. Об этом миллиардер сообщил в инстаграме. Вместе с Безосом в полёте будет его младший брат Марк.

"Я хочу полететь в космос, потому что это то, о чем я мечтал всю жизнь", — сказал бизнесмен.

Компания Blue Origin продолжает аукцион, победитель которого сможет отправиться в космос вместе с братьями Безосами. В аукционе, по последним данным, участвуют около шести тысяч человек более чем из 140 стран мира. Лидирует ставка в размере около трёх миллионов долларов.

Космический корабль New Shepard назван в честь астронавта Алана Шепарда – первого американца, совершившего в 1961 году суборбитальный полёт.

Во время первого полёта 20 июля на корабле будет находиться экипаж из шести человек. До этого New Shepard 15 раз поднимался на высоту более 100 километров.

Джефф Безос основал Amazon в 1994 году. В мае бизнесмен объявил о своей отставке с 5 июля. Бизнесмен занимает первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Агентство оценивает его состояние в 187 миллиардов долларов. В рейтинге Forbs Безос находится на втором месте, после французского миллиардера Бернара Арно.