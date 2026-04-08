Освобождён задержанный у разделительной линии гражданин Грузии

Из заключения в Цхинвали освобождён гражданин Грузии, житель города Хашури Зураб Гачечиладзе. Об этом сообщили в КГБ самопровозглашённой республики Южная Осетия.

Гачечиладзе был задержан 2 апреля, его обвинили в «незаконном пересечении» де-факто границы.

Сегодня, 8 апреля, гражданин Грузии был «выдворен» за пределы Южной Осетии — так в Цхинвали называют передачу задержанных грузинской стороне.

В СГБ Грузии заявили, что «гражданин Грузии, незаконно задержанный 2 апреля 2026 года, освобождён и находится на территории, контролируемой центральными властями».

По информации ведомства, в процессе освобождения гражданина Грузии из незаконного заключения активно использовался как механизм «горячей линии» с непосредственным участием Миссии наблюдателей Европейского союза в Грузии (EUMM), так и все релевантные инструменты, находящиеся в распоряжении центральных властей.

«Центральные власти и Служба государственной безопасности продолжают активную работу по освобождению всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях», — заявили в СГБ.

31 марта представитель ведомства сообщил, что на встрече в селе Эргнети в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ) обсуждался вопрос освобождения 11 граждан Грузии, находящихся в Цхинвали, однако «существенных сдвигов» по данному вопросу отмечено не было.