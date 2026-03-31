На Эргнетской встрече обсудили требование Тамары Меаракишвили

На очередной встрече в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ) в селе Эргнети обсудили тему гражданской активистки Тамары Меаракишвили, которая хочет вернуться в свой родной дом в Ахалгори.

По информации заместителя директора Аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии Ираклия Антадзе, тема была поднята грузинской стороной при активной поддержке международных партнёров.

По словам Антадзе, представители самопровозглашённой республики Южная Осетия «всячески уклонялись от вступления в детали».

«Что касается главного требования — возвращения Тамары Меаракишвили в собственный дом — могу практически сказать, что они уклонились от обсуждения этого вопроса и обозначили негативную позицию», — сказал он.

22 декабря 2025 года Меаракишвили была задержана и обвинена в «шпионаже в пользу Грузии», а 31 декабря выдворена на территорию, контролируемую грузинскими властями. Югоосетинский лидер Алан Гаглоев признал, что задержание Меаракишвили было связано с её планами выйти на одиночный пикет в центре Цхинвали.

Антадзе отметил, что этот вопрос обсуждался и ранее.

«Активно использовался механизм горячей линии, и сопредседатели были подключены с первых же дней её незаконного задержания, а затем так называемого выдворения. Этот вопрос рассматривался на предыдущей встрече МПРИ, а между встречами велась активная коммуникация со стороны сопредседателей как с представителями де-факто режима Цхинвали, так и с представителями Российской Федерации. Это была личная коммуникация, а также телефонные переговоры», — добавил Антадзе.

После 66-го раунда Женевских международных дискуссий, состоявшегося 18–19 марта 2026 года, «Эхо Кавказа» поинтересовалось, обсуждалась ли на встрече тема Меаракишвили. Пресс-секретарь спецпредставителя ЕС и сопредседателя Женевских международных дискуссий от ЕС заявил:

«Сопредседатели Женевских дискуссий внимательно следят за ситуацией Тамары Меаракишвили — как до, так и после её перевода на подконтрольную Тбилиси территорию 31 декабря 2025 года».

«Её ситуация обсуждалась в ходе контактов как с грузинскими, так и с югоосетинскими участниками дискуссий».

«Принимая во внимание деликатность вопроса, я воздержусь от дополнительных комментариев».

Сама гражданская активистка, находящаяся в Тбилиси и требующая вернуться в родной дом, ранее не исключала проведения акции в Эргнети с требованием предоставить ей право на возвращение.